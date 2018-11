Dvije nove kandidatkinje izborile su se za svoje mjesto u finalu Supertalenta. Talent Adne Šestić, koju je žiri prozvao divom, prepoznala je i publika, pa su je najvećim brojem glasova plasirali izravno u finale. Harmonikašica Vanessa Jakac bila je izbor žirija.

"Baš šarolika emisija, vrlo me držala budnom, ni u jednom trenutku nisam imala osjećaj dosade, ta naša publika uvijek zna dobro izabrat", izjavila je članica žirija Martina Tomčić.

A publika je za izravan plasman u drugoj polufinalnoj emisiji u finale poslala mladu Adnu Šestić koja je ponovno očarala svojim nastupom.

"Nisam razmišljala o tome uopće da ću danas biti ovdje. Dolazim ovdje čisto da neke izazove koje sam sama sebi postavila riješim. Sve što dođe kao bonus je super", otkrila je finalistica Supertalenta Adna Šestić.

"Adna je, naravno, razvalila, uopće me ne čudi da je dobila najviše glasova", priznala je članica žirija Maja Šuput.

"Adna je cura koje mene još nije kupila do kraja i to sam joj rekla danas vrlo otvoreno, ali računam da će se to desiti u finalu", izjavila je Martina.

"Hvala joj na tom komentaru, u situaciji kad znam da sam odradila sve kako treba, volim čuti neku kritiku jer mi dozvoljava da se poboljšam", iskrena je bila Adna.

A drugo mjesto u finalu pripalo je harmonikašici Vanessi, koja je svirati počela iz čiste znatiželje.

"Jedan moj prijatelj je svirao harmoniku i ja sam došla na ideju da probam, ja sam bila strašno znatiželjno dijete i tako je počelo, sad imam šest harmonika doma, i namjeravam ih imati još", priznala je Vanessa i dodala kako joj pobjeda nije cilj.

"Meni je cilj pokazati najbolje od sebe i pokazati se u najboljem svjetlu. Supertalent je nešto čime si ti rođen i uz malo vježbe to unaprijeđuješ i ako to teče tvojim venama, to si ti i to je Supertalent" izjavila je Vanessa.

Veselim karakterom apsolutno je osvojila simpatije žirija i publike te se izborila za daljnje natjecanje u Supertalentu.

"Definitivno donosi vještinu lakoće postojanja i življenja, i bez obzira što je ovako mlada djevojčica, gledajući nju, ja jako puno učim", otkrila je Martina.

"Vanessa je od prvog dana bila jedan od naših favorita jer je toliko vesela i sjajna tako da mislim da ćemo imati jedno grande finale", složila se Maja.

A tko će se još u finalu pridružiti Diegu, Ivi, Vanessi i Adni, saznat ćemo već sljedeće nedjelje.

