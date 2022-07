62. izdanje Splitskog festivala prošlo je u znaku Luke Nižetića, ali i mlade pjevačice Lorene Bućan. Splitski glazbeni šušur ponovno je potvrdio zašto je omiljen među pjevačima.

Prva nagrada publike ovogodišnjeg 62. Splitskog festivala pripala je Luki Nižetiću i njegovoj zaraznoj pjesmi - "Kad se rodiš usrid Splita". Pjevač je bio toliko uzbuđen dok je izvodio pobjedničku skladbu da je uspio i pasti na pozornici.



"Mislim imam ja i inače taj moment da padnem sa stagea. Jer ja sam prisutan u svakom trenutku 100 posto i onda ne marim za neke prepreke, a ovaj stage je bio specifičan danas ali eto tako je moralo biti, ostao sam živ i zdrav, malo me boli palac ali dobro. Mi ovu pismu imamo godinu, godinu i pol dana i ja sam čeka pravi trenutak jer Splitski festival je jedna platforma na kojom sam se ja i na samim počecima naša. Nisam bio 11 god na festivalu i sad je bio pravi moment", govori Luka.



Mogli bi reći već sada tradicionalno kući s najviše nagrada odlazi Lorena Bućan. Druga nagrada publike, prva nagrada stručnog ocjenjivačkog suda ali i nagrada koju dodjeljuju novinari, ovogodišnja su priznanja za mladu pjevačicu



"Nikad ne očekujem nikakve nagrade. Uvijek volim doći bez ikakvih očekivanja jer ne želim se razočarati. Meni je stvarno drago što sam osvojila i drago mi je da su ljudi prepoznali moju pjesmu koju su napisali Tonči i Vjekoslava Huljić i da su prepoznali moju energiju i stvarno sam zahvalna do Boga.", kaže Lorena.



Treća nagrada publike otišla je u ruke Danijele Martinović za pjesmu Fortunata, za koju voli reći da je kao molitva.



"Moram reći da je to bio moj prvi osjećaj kad sam je čula. A onda mi je drago da su to i ljudi prepoznali i da su počeli sami govoriti da im nalikuje na neku molitvu. Ja mislim da nema ljepše poruke nego kad ljudi kroz pjesmu osjete nešto uzvišeno kao što je molitva. Ja mislim da smo onda dotakli zvijezde, ja sam svoje zvijezde dotakla s tim.", kaže Danijela.



Ovogodišnji povratinici Splitskog festivala bili su Jasmin Stavros ali i Lidija Bačić, nakon godina pauze od festivala, ove godine su se odlučili njemu vratiti.



"Pa ja nisam bio na Splitskom festivalu 20 godina, tek nakon 20 godina sam dobio dobru pismu pa sam došao na Splitski Festival. Ne volim ja puno festivale, sad sam došao s pjesmom koja je prošla odlično kod publike i meni je osobno draga i vidim da ljudi vole i to je najbitnije od svega.", govori Stavros.



"Drago mi je nakako doći u Split, stvarno nisam ovdje dugo nastupala. Od 2013. ili 2014. kad sam zadnji put bila na Splitskom festivalu pa mi je bio ovo neki novi početak i stvarno je publika dobro reagirala.", priča Lidija.



A miljenik publike definitivno je i Mladen Grdović, a to potvrđuje i nagrada glasača iz dijaspore koji su upravo Mladenu dali najviše glasova. On je u splitskoj večeri ovoga puta uživao samo uz čistu vodu.

"Da nije bila voda ne bi bilo ovog večeras. Teško je dobiti i biti u Splitu prvi, čak 4 puta. Večeras sam digao sve na noge, radujem se i neka to bude jedan moj povratak.", kaže Grdović.



Pozornica na Prokurativama oduvijek je bila mjesto kojem se pjevači vole vraćati i družiti se publikom. Jer oko jednog se svi slažu, osjećaj kad se pjeva na Splitskom festivalu ne može se opisati riječima. A Marko Kutlić nam priznaje da bi se čak i doselio u Split.



Ton: Marko Kutlić, pjevač

"Ja već ne znam koliko dugo pokušavam nekako se preseliti ovdje ali šta da radim, cura mi previše voli Zagreb. Tako da ću se dogovoriti nekako s njom da smo tipa 6 mjeseci u Zagrebu, 6 mjeseci ovdje.", govori Marko Kutlić.



"Pisma mi je super, stvarno super ima taj lipi uvod. Neno je napravija taj lipi tekst i to je pisma osim šta je za teren, svatko tko voli hrv zabavnu glazbu će je apsolutno prihvatit. Jer je odlična ne zato šta je ja pivam haha ma je zato šta je ja pivam haha šalimm se haha"



"Svake godine i kad nisam nastupao uvijek bi dolazio tu i pogledao bi taj šušur.To je jedan pečat ljeta, početak ljeta tako je i ovoga ljeta. Super mi je šta se ne priča samo o vrućini nego o jednome višem nivou, jer svi su ove godine komentirali da su jako zadovoljni izborom pjesama i izborom pjevača", govori Marko Pecotić.



Po prvi put na splitsku pozornicu popeo se mladi pjevač Marko Bošnjak koji je i primio nagradu za najboljeg debitanta ali i treću nagradu ocjenjivačkog suda.



"Ja sam došao zapravo s jako niskim očekivanjima, ja sam se tu došo malo okupati i uživati u suncu. Dobro jest i dobro piti pa kao šta bude bit će i evo stvarno kad su očekivanja mala rezultati se dogode tako da sam evo sad iznimno sretan.", kaže Marko Bošnjak.



25 izvođača dobilo je priliku i ove godine predstaviti svoje pjesme na kultnom festivalu, a upravo zbog njih nije nedostajalo glazbenog šušura kojeg svi volimo u gradu podno Marjana.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.