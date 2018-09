Vrijeme je da vam otkrijemo kako izgleda jedan dan u životu neustrašivog dvojca 2Cellos. Stjepan i Luka velike su zvijezde diljem svijeta te na pozornici rade spektakularan show. In Magazin vas ekskluzivno vodi i u njihov privatni backstage, gdje je pristup strogo zabranjen. Koje im dame rade društvo prije i poslije koncerta? Kako se zagrijavaju za nastup? Zašto će uskoro uzeti jednogodišnju stanku? Odgovore je saznao naš Davor Garić.

Ako je Elton John rekao da je nastup 2Cellos nešto najbolje nakon nastupa Jimyja Hendrixa uživo tamo negdje 60-ih onda je to zaista nešto što se ne propušta. Luka i Stjepan otkrili su što rade prije koncerta, poslije koncerta i neke male tajne koje ne otkrivaju baš svakome i to prije koncerta u Sloveniji.

"Tu ima više treme a i odgovornost je veća. Uvijek se želiš pokazat u najboljem svjetlu kod kuće", priznao je Luka koji je inače Slovenac.

Teško je voditi statistiku koji im je ovo koncert po redu u sedam osam godina jer bilo ih je sigurno više od tisuću, a imali su i više od 200 letova u jednoj godini.

"Kad sletimo u Zagreb na aerodrom uopće se više ne pozdravljamo, svatko ide u svom pravcu i to je to"otkrili su.

"Koliko smo drukčiji, toliko to funkcionira. On je toliko upratio tu moju ludost i ludilo, nisam mogao nać boljeg partnera. Svaka mu čast. Sa mnom je malte ne nemoguće a on je izdržao sve ove godine. I tek sad traži pauzu. Svaka čast, baš je izdurao", nasmijao se Stjepan.

"Ovakav se rodi jednom u milijun godina, on je stvarno poseban, ali izuzetno talentiran, genijalac u tome što radi, u sviranju. Ima upornost, nevjerojatnu volju, snagu", opisao je Luka Stjepana.

Dečki su otkrili i čega bi se prije odrekli violončela ili vođenja ljubavi o kraja života.

Jedan dan s 2Cellos (Foto: Dnevnik.hr)

"To je ista stvar. Ja kad sviram čelo to je isto kao kad vodim ljubav, identičan osjećaj".

Stjepan ima novu pjevačku družicu. Iako je samo objavio videe na kojima pjeva sa zgodnom plavušom, mnogi su odmah pomislili da mu je to nova ljubavnica. Ipak, saznajemo da je u pitanju samo njegova sestrična Valentina. A evo kakva ljepotica ima šanse kod njega.

"Svatko ima svoj ukus kad se radi o ženama. Ja volim kad su žene izrazito ženstvene, nježne, fine, poput dame neke. Budući sam ja taj neki manijak, životinja, predator. Ona mora bit čista suprotnost svemu tome"

Za razliku od Hausera, Luka je bacio sidro. U Mariboru živi sa suprugom Tamarom i sinom Valom.

"To je meni najbitniji aspekt mog života.Nisam znao da možeš osjećat takvu ljubav prema živom biću kao prema svom djetetu. Promijeni te, u svakom slučaju, naravno, malo manje spavam", priznao je Luka.

Hauser i Šulić uskoro će uzeti jednogodišnju pauzu, no 2Cellos neće potpuno mirovati. Pripremat će novi materijal i snimati videospotove, raditi na samostalnim projetkima ali i ono što si dečki odavno priželjkuju - nakon turbulentnih sedam godina sviranja po svijetu - napokon malo i uživati u plodovima svojeg rada.

Što su Stjepan i Luka još ispričali, pogledajte u videoprilogu.

