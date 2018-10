Kada su Luka i Stjepan prije osam godina udružili snage i postali 2Cellos, nisu ni slutili da će postati svjetske megazvijezde. Pune koncertne dvorane na svim kontinentima, a njihovi su nastupi spektakl koji se mora doživjeti. Upravo su objavili peti album, a u novom videospotu pretvorili su se u opasne gusare. Stjepan Hauser sve je detalje povjerio našem Davoru Gariću.

Uz naše sportaše i Dubrovnik, slobodno možemo reći da su 2Cellos jedan od najtraženijih ''made in Croatia'' brendova u svijetu. Svoje su obožavatelje počastili novim, petim albumom.

"Let there be chello!" U početku bijaše riječ, Bog stvori zemlju, čovjeka, svjetlost i na kraju svega ''Neka bude Chello'' i bi čelo. Zavlada čelo cijelim svijetom", izjavio je violončelist Stjepan Hauser.

Tako i bi. Skromni i samozatajni dvojac proteklih osam godina osvaja svijet violončelom.

"Uvesti ga u mainstream, što je samo u posljednjih nekoliko godina izgledalo kao nemoguća misija, ali ništa nije nemoguće. Kad se male ruke slože", smije se Stjepan.

Možda obrade i tu dječju pjesmu iz ''Vlaka u snijegu'', no novi je singl glazba iz ''Pirata s Kariba''. Postali su opasni gusari.

"Nisam se morao suzdržavati tamo. Gusari su prljavi, divlji i svakakvi, tako da sam se mogao slobodno opustiti. Nisam trebao glumiti prvi put u životu", priznao je Stjepan.

Videospot je sniman u dubrovačkom akvatoriju.

"Jedan je dio luke dubrovački i imamo tu sreću da imamo ono što Hollywood plaća milijune, mi to dobijemo besplatno i ovim putem zahvaljujemo na tome", izjavio je Stjepan.

Klasika, rock 'n' roll, filmska glazba ili pak plesni latino ritmovi. Za violončelo nema granica. Na novom je albumu i planetarno omiljeni ''Despacito''.

"Odjednom, ljudi su tako reagirali. Išao je viralni video i sve da smo ga jednostavno morali staviti na album. To nije bilo u planu", otkrio je.

Dečki iz 2Cellos uskoro odlaze na turneju. Čekaju ih Australija, Amerika i gust koncertni raspored. Kada je Hauserov ljubavni život na meniju, tu nema ni plana ni programa.

"Ja volim živjeti u neizvjesnosti. Nije dobro planirati jer kad planiraš, stojiš čaroliji na putu da uđe u tvoj život i da se dogode sulude stvari. Kad završim s tom turnejom, zadnji koncert, prepustit ću se tome i neka bude što treba biti", zaključio je Stjepan.

Za njega nema sredine. Njegovu zaigranu dječačku neiskvarenost i direktnost, žene ili vole ili ne.

"Zato jer kad si iskren, beskompromisno iskren i kad skineš masku, automatski i one imaju potrebu skinuti masku. Jer masku nije lako nositi. Ljudi se osjećaju opušteno znajući da ih nitko neće osuđivati, neće imati nikave stereotipe i to je jako ugodan osjećaj", priznaje popularni glazbenik.

Itekako ugodan osjećaj garantira dvojac 2Cellos na svojim koncertima ili kad zavrtite njihov novi album ''Let there be chello''.

