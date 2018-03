Stjepan Hauser i Luka Šulić svjetski su uspješni kao 2Cellos. I dok su poslovno potpuno kompatibilni, privatno se itekako razlikuju.

Luka Šulić i Stjepan Hauser prije sedam su godina udružili svoja violončela, a danas pune dvorane diljem svijeta. Dečki iz dvojca 2Cellos, povodom svojih koncerata u Splitu i Zagrebu, otkrili su neobičnu tehniku kojom mjere uspješnost pojedinog kocerta. Saznali smo i imaju li prohtjeve poput velikih zvijezda.

"Brojimo minute, a ne sate, sekunde... to je veliko uzbuđenje. To su koncerti pred domaćom publikom, to je uvijek posebna odgovornost kad sviramo kod kuće", kažu dečki. Kada ih je Davor Garić pitao što očekuju od koncerata u Hrvatskoj, oni su odgovorili da očekuju isto što i u inozemstvu. "Pa očekujemo... Mi tako mjerimo uspješnost koncerta koliko je gaćica stiglo na stage".

Iako pune dvorane diljem svijeta, za razliku od mnogih zvijezda, Luka i Stjepan nemaju sulude prohtjeve za organizatore koncerata na kojima nastupaju. "Samo da je malo kave, a nakon koncerta da je pivo i to je to", kaže Luka Šulić. "Mi smo zbilja jednostavi, skromni, čak bih rekao da smo preskromni, ostao nam je onaj isti studentski mindset u glavi, bez obzira na sve", dodao je Stjepan Hauser.

A kako su se dečki uopće odlučili postati dvojac? "Zaprosio sam ga! Kleknuo sam i pitao sam ga: Oćeš biti u 2Cellos? Rekao je: "Uzimam, koliko para", šali se Hauser. Mijenjanje pelena, uspavljivanje i ostale roditeljske radosti došle su na red u životu Luke Šulića. Prošle se godine oženio s Mariborkom Tamarom, a početkom studenog dobili su malenog Vala.

"To je čudo! Dijete da svemu još veći smisao u životu. Puno sam kreativniji, još sam više spreman boriti se u životu i to je ono što ti daje snagu, obitelj", zaključuje Šulić. Dodao je da njegova supruga Tamara odrađuje lavovski dio posla kad je u pitanju briga za malenog Vala.

Luka uživa u obiteljskoj idili, no Stjepan se još ne planira smiriti. "Sušta suprotnost od Luke. On je zet za poželjeti, san svake majke, a ja sam jebi**tar", iskreno će Hauser.

Komentirali su i Stjepanov odnos sa atraktivnom Lolom, a što su rekli - pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.