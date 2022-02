Na Dan zaljubljenih prije 15 godina službeno je s radom započela Zaklada Ana Rukavina. Pismo hrabre, tada 29-godišnje novinarke, i njezina želja da se pomogne oboljelima od leukemije, pokrenuli su lavinu dobrote koja se do danas nije zaustavila. Zaklada je napravila brojna plemenita djela, a njezina najveća vrijednost je 147 ljudi koji su dobili nadu za novi život.

Ana je, kada joj je bilo najteže, prijateljici Nataši poslala pismo iz bolnice koje se brzo proširilo Hrvatskom, a dobri ljudi su sa svih strana počeli prikupljati novac za njezino liječenje.

"To je stizalo sa svih strana, uplate, nikad to neću zaboraviti, to ostaje stvarno vječno. I sve uplate su dolazile na njezin račun. I sad je čuvam, još sam uplatila 10 kuna da nikad ne umre taj račun", prisjetila se Anina majka i upraviteljica Zaklade Marija Rukavina.

Sredstva koja Ana, nažalost, nije uspjela iskoristiti, prebačena su na račun Zaklade koja je službeno s radom započela 14. veljače 2007. godine.

"Dobili smo to rješenje na dan Valentinova, ljubav. Ljubav je nekome pokloniti život, to je najveća poruka iz svega ovoga. Odaziv je bio jako jako velik. Odsvuda su zvali, svi su htjeli da što prije stignemo u njihov grad i mjesto da se upišu kao dobrovoljni darivatelji", izjavila je Marija.

"Pa bilo je jako izazovno jer smo mi kršili neka ustaljena pravila koja baš nisu imala uporište u medicinskoj znanosti. Jedno od tih pravila je bilo da se krv ne smije vaditi na ulici. I to je nešto zašto su nam prigovarali jer su smatrali da se to treba vršiti u zdravstvenoj ustanovi i drugačijim uvjetima nego na cesti", otkrio je medicinski direktor Zaklade Ana Rukavina Mirando Mrsić.

No, upravo je taj pristup omogućio da Hrvatski registar danas ima više od 61 tisuću ljudi, a gotovo svi uzorci su tipizirani. Zbog toga smo 11. država u svijetu po broju potencijalnih darivatelja na 10 tisuća stanovnika zbog čega je 147 ljudi dobilo nadu za novi život. U radu Zaklade nesebično su od samog početka pomagali i brojni volonteri.

"Zvali smo za koncerte, prva dva, tri… Prije smo mi sami zvali i Hladno pivo i Psihomodo pop i ostale bendove „joj oprostite, mi smo iz Zaklade Ana Rukavina. Kakav call centar?! Taj prvi koncert 2006. godine je bio čista gerila, polufantastika. Čuda su se događala. Bilo je puno tih malih ljudi - Medo, Vlado Malešević, Igor Vujnović, Nataša Filipec, Karlo, Maruška Letica, Lana Šarić, Nataša Zečević iz Vjesnika, Marijana Matković", prisjetio se volonter Tonči Buterin.

Posljednjih 10 godina ponosni partner Zaklade je i Nova TV, a Kristina je od 2010. godine zaslužna za uvijek besprijekorno uređenje call centra i pozornice.

"Kako Zaklada ima prekrasan duh i energiju s vremenom su se priključili ljudi i tvrtke koji zaista nesebično pomažu u tim trenucima i tim danima tako da ono što mi zamislimo i dobijemo. I onda jednostavno kad male ruke sve poslože stvarno ispadne čarobno. I meni je nekako uvijek najljepši trenutak kad gospođa Marija dolazi pa kad onako veselo vidi sve to uređeno „jao Kiki, opet je prekrasno, super ste to napravili“, priznala je volonterka Kristina Jakovac Bangoura.

I brojni glazbenici nesebično pomažu radu Zaklade, a autorica glazbe i teksta pjesme "Želim život" Band Aida, Maja Rogić, odrekla se autorskih prava na pjesmu u korist Zaklade Ana Rukavina. Isto je učinio i Jasenko Houra s pjesmama Prljavog kazališta "Mojoj majci", "Crno-bijeli svijet", "S vremena na vrijeme", "Sretno dijete" i "Heroj ulice".

Zaklada je zahvaljujući dobrim ljudima u hrvatsko zdravstvo do sada uložila 70 milijuna kuna, a prošle godine je KBC-u Zagreb donirala milijun kuna za početak gradnje novog odjela dječje onkologije i hematologije.

"Ako se može ljudski život vrednovati u brojkama, uz nove uvjete koje ćemo dobiti tim odjelom možda ćemo imati tri, četiri spašena života djece više", zaključio je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić.

Zaklada je omogućila i stručno usavršavanje sedmero mladih liječnika u najprestižnijim svjetskim institucijama, a ima i novi plemeniti plan da na usavršavanje odu i medicinske sestre i tehničari.

"Ne moraju ići na godinu dana, ali u Europu u velike centre hematološke, da vide kako se to u svijetu radi. Njima ne treba puno vremena, njima je mjesec, dva tri dovoljno. Mi ćemo im to omogućiti i da se vrate", otkrila je Marija Rukavina.

"Zaklada je postala brend u Hrvatskoj , ona je sad veća i od nas i od svega, Ana je tu koja čuva to ime i to će biti tako i dalje i kada nas ne bude na ovom svijetu", zaključio je na kraju Mirando Mrsić.

