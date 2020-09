Asim Ugljen objasnio je kako se našao u toj situaciji te na koji način ju je riješio.

Domaći glumac Asim Ugljen progovorio je o isprici koju je dobio od jednog pratitelja koji se zbog svojih riječi upućenih njemu posvađao sa članom obitelji.

"Slučajno otvorim spam inbox u other inboxu, za koji dotada nisam ni znao da postoji. I bogme je spam inbox. Prelistam nabrzaka, spam, spam, spam. No, jedna poruka mi zapne za oko. 'Gospodine Ugljen, molim vas, oprostite mi, tako mi je žao...' Otvorim poruku. Jedan gospodin mi se ispričava, da mu je jako žao što je negdje u nekom komentaru pisao nekakve gadosti na moj račun. Odgovorim mu da nisam niti vidio taj komentar, ali i da jesam, da nema veze, da je isprika uvažena, sve pet", napisao je Ugljen.

"Javlja se čovjek. Da mu je užasno žao, da nije razmišljao dok je pisao, da ga se sin odrekao i ne želi čuti za njega zbog toga što mi je pisao. Dafuq? Uđem u razgovor sa čovjekom, objasni mi da se sin silno naljutio na njega kad je to vidio, a njemu je toliko žao i neugodno, da se ispričava, da se samo želi izmiriti sa sinom, da više nikada neće pisati gluposti po internetu. Kažem mu da je s moje strane sve u redu, neka se javi sinu i kaže da nikome ništa ne zamjeram. Pita me smije li mu pokazati našu korespondenciju.

Naravno da smije. Javi se uskoro. Sin mu ne vjeruje da sam mu se javio i nije pretjerano voljan izmiriti se. Kažem mu da kaže sinu da mi se javi, da mu imam štošta reći o sukobima s ocem. Nešto kasnije se javlja sin. Pametan dečko. Lijepo popričamo. Otac i on se izmire.

A meni srce bude na mjestu", dodao je glumac.

Slučajno otvorim spam inbox u other inboxu, za koji dotada nisam ni znao da postoji. I bogme je spam inbox. Prelistam... Objavljuje Asim Ugljen u Nedjelja, 20. rujna 2020.

"Rijetko tko se u povijesti klao sa ocem kao ja. Rijetko koga sam povrijedio toliko jako i toliko puta koliko njega. A bogme, the feeling is mutual. Nisam mu bio dobar sin. On je bio bolji otac, negoli ja sin.

Rijetko tko nas može povrijediti kao naši pretci i potomci. Jer nam je rijetko tko blizak poput njh. No. Život je jedan, jedini i nema reprizu, čak i ako reinkarnacija funkcionira, ne sjećamo se prošlih života. Tako da je stvarno jedan, jedini. A od vlastite krvi nema bližeg. Krv je sve.

Kakva god da bila, naša je. Zagrlite svoje bližnje i poljubite ih.

Jer vremena nema. Svega će biti, samo vremena neće. Život traje koliko i šibica. Dok je zapalite, već je sljedećeg trena ugasnula. Silno je kratak. Prekratak da nosimo gorčinu. U Islamu kažu: 'Veličina čovjeka je da oprašta'. Nisam vjernik, ali to je doktrina s kojom se slažem. Isto tako se u Islamu kaže: 'Tko spasi jedan život, kao da je spasio cijeli svijet'. Ponekad je riječ dovoljna za spasiti život. Opraštajte. Volite. Veći ste negoli mislite. Samo treba naći snage za to. Nije lako. Ali vjerujem da puno ljudi ima više snage negoli misle.

Provesti život u ljutnji i zamjeranjima je potraćen život. Doslovno.

A vjerujem da nitko ne želi potratiti život. Budite veći od onih koji vas povrijede. Vjerujte mi, lakše se spava. A svi volimo lak san. Volite se.

I provjeravajte other inbox. Nikad ne znate što vas čeka. Budite ljudi. Ništa više. Zvuči kao da je nešto sitno. No, nije. Najteže je biti čovjekom. No, to je i ljepota života. Jer je težak. Na nama je da ga olakšamo. I sebi i drugima oko sebe. Krv je sve", zaključio je Asim.

Mnogi pratitelji i prijatelji su se složili s glumčevim riječima te ga pohvalili što je uskočio i pomogao okončati svađu. "Baš lijepo", "Potpuno se slažem, priča s mojom mamom je identična, ali opet nitko ne može zamijeniti mamu ili tatu", "Bravo za tebe što si spojio oca i sina, dobra si duša od čovjeka", komentirali su.