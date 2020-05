Ed Westwick pozirao je bez majice, pokazao goli torzo i pokazao da izgleda bolje nego ikad.

Američki glumac Ed Westwick osvojio je ženska srca ulogom Chucka Bassa u hit-seriji "Tračerica" i od tada svojom pojavom ne prestaje plijeniti pažnju gdje god da se pojavi ili samo objavi novu fotografiju na društvenim mrežama.

Nažalost, 32-godišnjeg Eda nećemo gledati u rebootu serije koja ga je proslavila, što je nedavno i sam potvrdio, no svoje je vjerne obožavateljice utješio razgolićenim selfijima koje je objavio na profilu na Instagramu. Pokazao je tako Ed da je on jedan od onih koji stare poput vina iliti što stariji to bolji, i to u izdanju bez majice kojim je pokazao goli torzo ukrašen tetovažama.

Okupljanje nove ekipe serije "Tračerica" je u tijeku i to nakon punih osam godina od kraja emitiranja, a vijest je naprosto oduševila gledatelje. Ipak, ranije ovog mjeseca Ed je u intervjuu za Hollywood News potvrdio da je malo vjerojatno da će se originalna postava uspjeti okupiti ali da bi ga to jako veselilo i ne bi imao ništa protiv da se ponovno nađe u Chuckovoj ulozi.

"Apsolutno bih se odazvao, ali ne znam žele li nas. Ne znam niša o ponovnom snimanju osim onoga što sam pročitao. Nisam siguran kako bi se uklopili naši likovi. Sretan sam što sam upoznao sve te ljude, igrao tu ulogu, bio i snimao u New Yorku. Tako da bi me to sve iznova jako veselilo ali mislim da se neće dogoditi", izjavio je Ed.

Naime, prema pisanju magazina Variety, WarnerMedia je pripremio deset novih epizoda čija će se radnja usredočiti na novu grupu tinejdžera privatne škole u New Yorku i istražiti koliko su se društvene mreže i grad razvili u posljednjih osam godina.

"Tračerica" se snimala i prikazivala od 2007. do 2012. godine, a pratila je skupinu elitnih tinejdžera s Upper East Sidea na Manhattanu, čije je života promatrao i komentirao anonimni bloger ili blogerica pod istoimenim nadimkom.

Osim Eda u seriji su se pojavila i druga danas poznata glumačka imena poput Leighton Meester, Blake Lively, Penna Badgleyja, Chacea Crawforda i Taylor Momsen. Cijela radnja koja je uz male ekrane prikovala milijune gledatelja temeljila se na romanima spisateljice Cecily von Ziegesar.