U stvaranju ove inspirativne i izrazito snažne pjesme sudjelovao je osječki producent Željko Nikolin koji je zaslužan za aranžman, a s njim je Adrijana Baković ujedno surađivala od samog početka svoje karijere.

Adrijana Baković je glazbenica koja definitivno zna pokazati emociju, kako vokalnom izvedbom tako i u pisanju glazbe i teksta. U svom novom singlu „Zaustavi sate“ još jednom je pokazala to umijeće. Mlada je Osječanka dugi niz godina pisala pjesme duhovne tematike te bi prilikom pisanja pjesama prvo dobila inspiraciju za glazbu, a potom za tekst.

To nije bio slučaj i s ovom pjesmom: „Napisala sam tekst i inspiraciju našla u mojoj rodnoj kući u Bizovcu gdje sam provela najljepše trenutke svog djetinjstva i odrastanja koje bih često voljela vratiti unazad i ponoviti ih. Upravo te slike bile su glavni pokretač pjesme „Zaustavi sate“. Iako je nastala u doba karantene ima simbolično značenje jer sve prolazi pa tako i to vrijeme koje nas je sve na trenutak zaustavilo, ali možda iz nas uspjelo izvući nešto najbolje i najkreativnije. Mene je recimo osvijestilo koliko su blizina i zajedništvo tvojih najdražih najbitnija stvar u životu, sve ostalo je manje važno. Svi strahovi, svi padovi su lakši ako imaš nekog tko će podijeliti tvoj teret i čuvati te od svega.“

„Htjela sam se na ovoj pjesmi vratiti na početnu poziciju od koje je sve krenulo, a to su moja rodna kuća u Bizovcu i njegov studio u Osijeku. Sretna sam što smo zajedničkim snagama došli do odličnog zvuka i želim se zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji pjesme“ zadovoljno je komentirala. Pjesmu prati i prekrasan lyric video koji ima snažnu emotivnu poruku o važnosti zajedništva od djetinjstva pa sve do starosti.