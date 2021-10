Nakon fantastičnih reakcija na prvi singl, Zvonimir Detelj je nestrpljivo čekao trenutak da predstavi svoj drugi singl pod nazivom „Javi se“ za koji je sam pisao glazbu i tekst.

Mladi kantautor Zvonimir Detelj predstavio se publici singlom prvijencem „Kaži da me voliš“ te je osvojio srca mnogobrojne publike, ali i ostvario zapažen uspjeh na radijskim postajama i glazbenim ljestvicama. Nakon fantastičnih reakcija na prvi singl, nestrpljivo je čekao trenutak da predstavi svoj drugi singl pod nazivom „Javi se“ za koji je sam pisao glazbu i tekst.

Zvonimiru je ljubav pokretač svega pa je i ovoga puta situaciju u kojoj se našao pretočio u stihove: „Na pisanje ove pjesme me potaknulo to što se moj prijatelj svaki puta kada bi išli iz izlaska, javljao jednoj djevojci koja ga je ostavila, a prema njegovim riječima ona mu je bila najbolja. U tom trenu sam se i ja zamislio i skužio: "Čovječe, pa i ja sam bio u ovoj situaciji." Dobro, možda se nisam javljao, ali došli su trenuci slabosti u kojima već otvaraš imenik u mobitelu i poželiš je nazvati ili već imaš napisanu poruku koju želiš poslati, ali se ne usudiš. Nakon svakog prekida dolazi ta početna faza negacije, kada još uvijek vjerujemo da veza nije gotova i da će se sve opet vratiti na staro, no s vremenom se taj osjećaj postupno gasi. Prilikom pisanja mi je došla ideja da bi se ova pjesma mogla odnositi na sve prilike kada se želiš javiti osobi koju već dugo nisi vidio, bio to brat, prijatelj ili netko treći kome samo u inbox ili dm zalijepiš link pjesme i kažeš kako i sam refren pjesme govori: „Javi se kada stigneš u grad, Nismo se odavno vidjeli i bio bi red da odemo na kavu ili piće“.

Na aranžmanu pjesme su uz Zvonimira radili i mladi producenti Leonardo Kapetanović i David Magdić. Pjesma ima i spot koji je i ovaj put nastao u suradnji s redateljem Filipom Gržinčićem, a sve je snimljeno u Rijeci. U glavnim ulogama su Zvonimir i Sara Siladji, Miss Zagrebačke županije iz 2019. godine.

U spotu pratimo dvije paralelne radnje gdje je prikazano na koji način se mladić i djevojka, koje glume Zvonimir i Sara, nose s prekidom: „Spot prikazuje scene poslije prekida gdje će Zvonimir biti u svom dnevnom boravku, a Sara u svojoj sobi. On će pisati poruke, Sara će ignorirati (bacati seen: D). Sobe su odvojene zidom pa će kadrovi istodobno prikazivati obje radnje, a sve to bit će isprepleteno njihovim scenama iz prošlosti. Na kraju, kao i uvijek – ljubav pobjeđuje, a zaljubljeni par odlazi zagrljen u zalazak sunca“, opisao je radnju spota Zvonimir.