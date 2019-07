Pjesma ''Zarobljena'' je nastala u kreativnoj radionici sve uspješnije diskografske kuće Rubikon Sound Factory iza koje stoje priznati autor Ante Pecotić i producent Bojan Šalamon Shalla, a Zsa Zsa od nje ima velika očekivanja.

Mlada pjevačica Zsa Zsa koja je u kratkom vremenu na domaćoj glazbenoj sceni postavila visoke vokalne i produkcijske standarde snimila je novu pjesmu intrigantnog naziva 'Zarobljena' koja ima sve predispozicije da postane ultimativni ljetni hit.

Pjesma je nastala u kreativnoj radionici sve uspješnije diskografske kuće Rubikon Sound Factory iza koje stoje priznati autor Ante Pecotić i producent Bojan Šalamon Shalla. Zsa Zsa ima velika očekivanja od pjesme jer joj je zarobila srce i svaki put kada ju pjeva osjeća veliko uzbuđenje.

''Zanimljivo je da smo ovoj pjesmi pristupili najopuštenije do sada, a rezultat je fenomenalan jer smo svo troje dali svoj kreativni doprinos. Ante je čarobnjak riječi i temu ljubavi koja je opjevana već u toliko puno pjesama učinio je opet posebnom i drugačijom. Shallina produkcija me ponovno oduševila, on je svjetski producent i drago mi je da radi baš sa mnom, mislim da smo svi skupa odlična kombinacija.'', kaže.

Video spot je sniman u produkciji Sestrica na predivnim lokacijama pitoresknog mjesta Bošana i u Villi Pag na otoku Pagu, a redatelj Luka Sepčić prepoznao je Zsa Zsin glumački talent te pred nju stavio prave glumačke zadatke što je uvijek nasmijanu i na nove izazove spremnu Zsa Zsu razveselilo.

''Snimili smo pravi ljetni spot i hvala glumcu Dragi Peziću na opuštenosti koju je prenio na mene. Glazba kao životni poziv je divna jer te stavlja u neočekivane situacije pa sam na par sati postala i glumica', kaže sjajna Zsa Zsa koju ovo ljeto čeka puno koncerata, a već iduće godine objavit će i svoj album prvijenac na kojem će se naći njeni bezvremenski hitovi 'Sve u meni se budi', 'Pruži mi ruku', 'Kada budemo sami', 'Tragom tvojih tragova', 'Sve što hoću', aktualna „Zarobljena“, ali i još nekoliko sasvim novih pjesama.