Beogradski glazbenik prvi rasprodani koncert održat će 15. veljače 2019. u Areni Zagreb, a novi nastup zakazan je za 16. veljače. Ulaznice se od danas mogu kupiti u sustavu Eventim

Jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda gotovo mjesec dana prije nastupa rasprodala je zagrebačku Arenu. Koncert u organizaciji Star produkcije izazvao je toliko veliki interes publike da je uz prvi nastup 15. veljače dodan još jedan i to 16. veljače.

"Presretan sam zbog ovakvog odaziva jer se još jednom pokazalo da imam najbolju publiku na svijetu. Ostaje mi samo da na takve emocije uzvratim dobrom glazbom i još boljom energijom. Jedva čekam koncerte i pozivam sve da na vrijeme osiguraju mjesto u Areni. Bit će to noć za sve zaljubljene i one koji tek trebaju naći svoju ljubav", rekao je Joksimović.

Beogradski glazbenik poznat je po tome da je njegova glazba kvalitetna jer traje godinama, a kada radi koncerte to su u pravilu spektakli koji se pamte. Sa Željkom se uvijek dvostruko uživa, a tako će biti i na dva zagrebačka koncerta za Valentinovo pod nazivom "Arena ljubavi 2019", koje hrvatska publika s nestrpljenjem iščekuje.

"Izuzetno nas raduje veliki interes publike za koncert iz cijele regije koji ne jenjava od prve najave zagrebačkog koncerta pa nas rasprodana Arena Zagreb zapravo i ne iznenađuje. Iako je cjelokupni predviđeni kontingent ulaznica rasprodan, odlučili smo razveseliti one koji su za kupovinu ulaznica čekali zadnji trenutak pa ćemo danas u prodaju pustiti ulaznice za drugi koncert. Željko Joksimović ovime je potvrdio svoj status najveće zvijezde u regiji, a Star Produkcija ponosan je organizator spektakla kojim će na najbolji mogući način uljepšati Valentinovo brojnim Željkovim obožavateljima", izjavio je organizator koncerta Alen Ključe te naglasio kako će se ulaznice za drugi koncert, od danas, moći kupiti u sustavu Eventim.

Koncerti će biti u znaku ljubavi ne samo zbog datuma kada se održavaju već i zbog izuzetnog odnosa koji Joksimović ima s publikom u Hrvatskoj i regiji. Na repertoaru će biti brojne balade, poput "Ima nešto u tom što me nećeš", "Leđa o leđa", "Lane moje", "Zaboravljaš", "Ljubavi", "Nije ljubav stvar", "Habanera", pjesma koju nije izvodio gotovo deset godina…

Za one koji vole brze ritmove, izvest će pjesme kao što su "Milimetar", "Drska ženo plava", "Varnice", "Vreteno", Ponelo me" i druge, a predstavit će i najnoviji singl "Menjaj pesmu".

"Spremili smo i brojna iznenađenja, ne samo što se tiče pjesama već i po pitanju produkcije. Pripremamo zaista spektakl. O organizaciji se brine tim od više od 30 ljudi. Vodimo računa o svakom detalju, a sve s ciljem da publici priredimo ugođaj za pamćenje", kaže Željko.

Uoči koncerata u Zagrebu, Joksimović je razgovarao s hrvatskim medijima o ljubavi, uspješnom braku, obitelji ali i valentinovskim nastupima. Što priprema zagrebačkoj publici, koji su mu planovi te kakav je privatno, Joksimović je otkrio u intervjuu u emisiji ''U svom filmu'', koju možete pogledati u utorak, 22. veljače na Prvome programu HTV-a.

Zagrebačka Arena dva dana bit će poprište vrhunskog glazbenog spektakla, a ulaznice za drugi koncert mogu se kupiti u sustavu Eventim.