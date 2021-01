Željka Veverec je pod umjetničkim imenom Je Veux objavila album "I Glow" kojim je "pomela" konkurenciju na domaćoj sceni. Osvojila je najviše nominacija za nagradu Rock&Off, a u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila nam je sve detalje iz poslovnog, ali i privatnog života.

Debitansko samostalno izdanje svestrane domaće glazbenice Željke Veverec proteklih nekoliko mjeseci plijeni najviše pažnje publike, ali i struke. Pod umjetničkim imenom Je Veux objavila je album "I Glow", zahvaljujući kojem je u najsjajnijem smislu zaključila prošlu i započela ovu godinu. Željka je dobila najviše nominacija za nezavisnu novinarsku glazbenu nagradu Rock&Off, njih čak pet, a publika ne prestaje brujati o njezinu talentu. Iako već godinama djeluje u nekoliko glazbenih projekata, Željka je još uvijek u naponu snaga. U intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila nam je detalje iz svoje karijere, ali i osobnog života.

"Jako sam iznenađena i pozitivno šokirana, nisam uopće očekivale toliko prekrasnih reakcija i naravno sretna sam. Ova godina je u svakom slučaju donijela niz neočekivanih stvari, ali ovo je jedna od onih koje stvarno vesele. Kad radiš glazbu i kad snimiš album nije da razmišljaš o tome hoćeš li dobiti nagradu, nagrada je ako si sretan i zadovoljan s onim što si snimio i najveća nagrada je kad te publika prepozna i tvoje pjesme dobiju neki nov život, ali stvarno bih bila i nezahvlna i neiskrena da kažem da me ovo ne veseli, veseli me pa makar to bio još jedan razlog da nazdravim svom albumu i ljudima koji su sa mnom radili na njemu. Živjeli", komentirala je Željka nominacije za nagradu Rock&Off. Otkrila nam je i koliko je vremena bilo potrebno od ideje do realizacije za snimanje albuma.

"Pa meni se čini da je neki moj ritam koji sam već nekako ustalila s Mangrooveom tri godine, naravno to ne znači da sve tri godine radim pjesme nego nekako od same ideje pa dok to malo provrije u meni pa dok objasnim sama sebi što i kako, a onda kreće neka konkretnija realizacija. Postoje za mene neke tri ili čak četiri etape prva je ta ideja koju prenosim na papir slažem si priču i postvaljam si pitanja i onda krećem na pjesme. Nakon toga kreće sviranje s Tonijem pa onda probe s dečkima, a onda snimanje, miksanje i završavanje svega", ispričala nam je u intervjuu. Priznala je i koja joj je pjesma s albuma najviše prirasla srcu.

"Uf, teško pitanje jer svaka ima svoju priču ovo je album na kojem imam pjesmu koju sam napisala samoj sebi, pa imam pjesmu o svom odnosu sa strahom, a onda tu je i moja prva pjesma The first song, nije fer pitanje, ali evo reći ću "Song to my wounded self" jer me često podsjeti da budem bolja prema sebi", priča nam Je Veux, koja je otkrila i kako to da se odlučila album snimiti na engleskom te što je različito od izričaja na hrvatskom koji je imala dosad.

"Je Veux je i nastala iz kombinacije u kojoj smo svirali obrade na engleskom jeziku i nekako kad je i krenula želja da napravim autorski album nekako je išlo prirodno iako moram priznati da se u početku nisam odmah odlučila nego sam pustila da dođe par pjesama, a onda kad ih je par došlo na hrv.bilo mi je jasno da zapravo nije velik odmak od Mangroovea i iskoristila sam ih i na albumu Mangroovea.Tako da odmak koji sam htjela i cijela priča otišli su u smjeru engleskog. Jezik mi je dao taj željan odmak i možda čak i neku slobodu da iskušam nešto što nisam u Mangrooveu iako i Mangroove je imao pjesme na engleskom, ali ovo je ipak cijeli album. Drugačiji je zvuk iako je sve moram priznati kod mene povezano sa soulom, ali ipak ovdje je nekako malo više eletronike i više smo razigrani pa se tu može naći i bluesa i funka i hip hopa pa čak i trapa", zaključila je. Veverec je ispričala i što je najviše inspirira što se glazbe tiče.

"Sve me inspiraira - život je inspiracija samo takva, ali naravno mislim da su odnosi, a pri tom ne mislim nužno samo ljudski odnosi nego općenito naš odnos prema svemu izvor inspiracije.Ljudske priče su jako zanmljive one pomiču puno toga.Ja se kad radim glazbu zapravo ne opterećujem nekim posebnim žanrovima ili kako bih htjela zvučati ja krećem od priče koju želim ispričati na određeni način i bitno mi je da bude iskreno i da pjesma kao takva stvarno izlazi iz onoga što ja jesam. Na kraju nekako sve ipak ode u tom soul smjeru s više ili manje elktronike ili funka,bluesa to je taj neki moj valjda dio glazbe koju slušam i volim pa koja onda prevlada", kaže ova sjajna glazbenica koja dugi niz godina surađuje sa suprugom, Tonijem Starešinićem. Rekla je i kako funkcioniraju kada je posao u pitanju, a kako kod kuće.

"S godinama samo bolje i bolje, zapravo mislim da smo oduvijek bili ok, ali naravno treba i nešto iskustva kako u poslu tako i u vezi. Super se nadopunjujemo i zapravo lijepo radimo zajedno, a razlika između posla i doma- ponekad je nema jer smo zajedno u puno stvari, ali rekla bih da se neke strasti ipak pojačaju doma, na poslu pokušavamao biti maksimalno profesionalni", priznaje Željka. Nedavno je preboljela i koronu, a ispričala nam je više o tome.

"Toni i ja smo preboljeli koronu na dva potpuno različita načina, dok je on ležao u temperaturi 10 dana i dobio upalu pluća ja sam zapravo samo ostala bez okusa i mirisa- no ni to nije bilo ugodno i moram priznati da je dugo trebalo da se vrati u neku normalu.Hvala bogu Toni se skroz oporavio nije bilo potrebe za bolnicom i pluća su mu super tako da evo nas sada sa antitijelima sigurni bar na neko vrijeme. Ono što je zapravo najgore je činjenica da ne znamo kako će netko reagirati na virus pa onda stvarno kao da igramo ruski rulet nikad ne znaš kaj ćeš dobiti, zato treba se čuvati i definitivno raditi na svom imunitetu", kaže pjevačica. Otkrila je i ima li u u vidu nove planove. "Pa upravo smo u listopadu imali suradnju Mangroovea i Jazz Orkestra i osim koncerta koji smo održali u Gorgoni u planu je album koji se snima i kojem se jako veselimo. Sve naše poznate stvari u jednom novom ruhu to će biti baš poslastica, Je Veux za početak želi malo svirati, a Toni vjerujem već ima nešto u glavi za Chui. Ja sam radila jednu pjesmu za animirani film i mislim da ćemo je iskoristiti i za Mangroove ,ma ima svega samo da bude zdravlja i da ne bude potresa", kaže Veverec. Za kraj nam je rekla i kako je na nju utjecala pandemija te što je naučila u tom periodu.

"Joj sve to je nekako pojačalo i inače moju anksioznu stranu, ali možda i ovu neku stranu koju nisam ni znala, a to je da se na kraju nekako svemu u jednom trenutku prilagodiš, no pitanje je čemu se želiš prilagoditi i treba li se prilagoditi nekim stvarima.Kaotična situacija sve u svemu, a da se malo našalim naučila sam da uz sve brige i probleme pa čak i nedostatak okusa i mirisa ja nikada ne gubim apetit, samo živce", zaključila je Željka.