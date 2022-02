Željka Veverec prošle je godina pokorila domaće nagrade Rock&Off i Porin svojim sjajnim albumom "I Glow", a uoči koncertnog predstavljanja tog izdanja u Zagrebu ispričala nam je brojne detalje iz svoje karijere.

Jedan od najboljih i najnagrađivanijih albuma naše diskografije posljednjih godina, “I Glow”, doživjet će koncertu promociju u zagrebačkom Vintage Industrial Baru gdje će Je Veux će nastupiti s bendom u četvrtak 10. veljače 2022. Uoči samog koncerta popričali smo sa Željkom Veverec, već dobro poznatom glazbenicom koja se krije iza umjetničkog imena Je Veux, koja je u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila pozadinu albuma te je otkrila što publika može očekivati na koncertu.

Debitantski album Željke Veverec svrstan je među najbolja glazbena ostvarenja 2020. Uz fantastične recenzije, trijumfirao je na nagradama Rock&OFF-a pokupivši one za album, pjesmu, pop album i prasak godine, te osvojio Porina za najbolji album elektroničke glazbe. “I Glow” je pozicionirao Je Veux kao jednu od najzanimljivijih autorica na ovim područjima. Glazbenica je ispričala kako iz današnje perspektive gleda na sve to. "Sretna sam i zahvalna na svim nagradama, bilo je nevjerojatno prošle godine i ne bi bilo fer izdvajati nagrade. Ma koju izabrati uopće? Za album godine, pjesmu godine, Pop&Off izvođača godine ili Veliki prasak godine? Onda je tu još i Porin. Ma mogu samo reći hvala i wow koja godina", kaže Veverec.

Ispričala je i kako su nastajale pjesme s albuma te ima li najdražu. "U cijelu priču upustila sam se, onako konkretno, 2017. godine. Tada sam prvo krenula pisati svoju priču i stavila sam na papir neke svoje stvari, to mi je uvijek prvi korak. Pjesme su onda nastajale kroz 2018. i 2019. i čak u nekom kratkom periodu, ali zapravo one su bile tu već dugo u meni, a kroz tih godinu i pol sam ih zapravo uobličila i da tako kažem izbacila iz sebe. Najdraža? Ufff, svaka je kao dio slagalice i zajedno čine cjelinu, svaka me na svoj način spasila", istaknula je u intervjuu. Osim u Hrvatskoj, njezine su pjesme pronašle put i izvan granica Lijepe naše. "Uvijek me veseli kada ljudi neovisno o mjestu i vremenu pronađu glazbu koja ih nosi i koju vole. Kada se radi o vašoj glazbi to je neopisiv osjećaj i to je najbliži osjećaj da smo zapravo svi povezani i da smo svi jedno", ističe.

Uz brojne druge, i na ovom je projektu radila sa suprugom, nagrađivanim domaćih glazbenikom Tonijem Starešinićem. "Mislim da ljudi imaju osjećaj da mi imamo više bendova zajedno nego što zapravo imamo. Radi se zapravo o dva benda. Mangroove, koji smo pokrenuli zajedno i stvaramo već godinama i sada Je Veux, to je zapravo to. Postoje neke kombinacije koje koristimo za evente i sviramo, ali ovo su naša dva zajednička benda. Naš zajednički proces kreće tako što obično za Mangroove ja dođem sa svojim snimkicama na mobitelu i onda tlačim Tonija da isproba tisuću stvari na klaviru. Ma uglavnom se svađamo i smijemo u isto vrijeme, no na kraju to je vrlo dinamično i zabavno. Kad spojimo moju melodiju i glas i njegov klavir i kad nam se napokon svidi, odahnemo i zapravo bude jako lijepo. Nekad se sve poklopi jako brzo, a nekad i ne baš, ima svega, ali nikad nije dosadno, to vam mogu garantirati", komentirala nam je. Otkrila je i što joj je najdraže po pitanju činjenice da sa suprugom surađuje i u glazbenom smislu.

"Što sam starija, sve više mi se to sviđa, već smo se dobro uigrali i sada znamo jako dobro jedan drugog, tako da zapravo imati svog privatnog klavijaturistu - pa to je genijalno kao vjerujem i imati svoju privatnu pjevačicu. Osoba koja te najbolje razumije, dijeli s tobom sve i zna svaki tvoj korak – to produbljuje odnos u svakom smislu i čini ga zapravo stalno dinamičnim, mi stalno nešto zajedno stvaramo malo tko ima tu privilegiju zar ne?", istaknula je talentirana glazbenica. Otkrila nam je i tko joj je od novih domaćih glazbenih imena posebno zapeo za uho te zbog čega.

"Ima jako puno novih, mladih ljudi koji rade super stvari. Barbara Munjas je vrlo kreativna, zanimljiva, talentirana autorica njeno vrijeme vjerujem dolazi, volim Porto Morto super su, The Gentleman novi album jako lijepo, Japanski premijeri nisu više ni tako novi, ali evo nije da čujem puno o njima, a imaju super stvari, Reper iz sobe je izdao super album. Svi ovi ljudi imaju nešto svoje, autentično i jasno im je što žele to je ono što uvijek privlači kad su svoji. Ma scena je prepuna i toliko zanimljiva da samo treba staviti slušalice na uši i slušati", naglasila je.

Ispričala je i što publika može očekivati na njezinom koncertu u Vintage Industrial Baru. "Može očekivati cijeli album u svom punom sjaju, puno plesa, dobre svirke i nadam se da ćemo uspjeti ispričati svoju priču i svi zajedno publika i mi gore na pozornici zasjati pravim sjajem", kaže Je Veux.

Ulaz na njezin koncert u Vintage Industrial Baru moguć je uz Covid potvrdu ili negativan test. Ulaznice za koncert su u prodaji od 70 kn dok će na dan koncerta biti 80 kn. Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Eventima i Entria.

