Zeal & Ardor na INmusic festival 14 donose inovativan spoj black metala, bluesa i afro-američkog južnjačkog zvuka u sklopu projekta Europavox!

Spoj metala, bluesa i glazbene tradicije spiritualnog afro-američkog juga čine prepoznatljiv glazbeni recept sve poznatijeg glazbenog projekta Zeal & Ardor iza kojeg stoji genijalni Manuel Gagneux.

Nakon što se iz Švicarske preselio u New York odbacio je prijašnji nadimak Birdmask te je počeo stvarati glazbu pod imenom Zeal & Ardor, a na koncertnim pozornicama mu se pridružuje i vrhunski i raznoliki prateći bend. Glazba Zeal & Ardora daleko je mračnija i glasnija od one koju je stvarao prije, no upravo to je Gagneuxov zaštitni znak kojim osvaja publiku diljem svijeta.

Svoj prvi album Devil Is Fine objavio je 2016. godine anonimno, a brojni kritičari diljem svijeta bili su uvjereni kako se radi o dijelovima starijih pjesama pretočenih u novo ruho. Ubrzo nakon, Gagneux je otkrio kako upravo on stoji iza mračnog i žestokog, a istovremeno spiritualnog zvuka te je svoju posve inovativnu glazbu počeo izvoditi uživo, čime je i započela njegova globalna glazbena karijera. Album Stranger Fruit objavio je dvije godine kasnije, a u međuvremenu je radio s brojnim kolegama glazbenicima koji ga i dalje prate na live nastupima.

Zeal & Ardor su black metal, aktivizam i breme mračne povijesti američkog juga u suvremenom ruhu robusnih i intenzivnih nastupa uživo, a da se radi o zaista posebnom projektu imat ćemo prilike svjedočiti i na zagrebačkom Jarunu ovoga ljeta u sklopu Europavox projekta, čiji je INmusic festival ponosni partner.



Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.



Zeal & Ardor se na INmusic festivalu #14 pridružuju The Cure, Foalsima, Garbage, LP, Kurt Vile & The Violators, Skindred, Franku Turneru & The Sleeping Souls, Sofi Tukker te Peter, Bjorn and Johnu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.