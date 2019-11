Zdravko Čolić rasprodao je tri koncerta u Beogradu u jakom kratkom vremenu i tako oborio sve rekorde.

Zdravko Čolić je jedini regionalni izvođač koji je oborio sve rekorde po broju rasprodanih Stark Arena u Beogradu i to čak tri puta.



Interes za prvi najavljeni koncert bio je ogroman pa s toga i ne čudi činjenica da je isti rasprodan u vrlo kratkom vremenu. Drugi najavljeni koncert i kod samog izvođača izazvao je uzbuđenje i sreću. Kada su u medijima krenula nagađanja o mogućnosti da se otvori još jedan datum i za treći koncert, nitko nije ni slutio da će upravo taj koncert biti rasprodan čak i prije nego što su bila prethodna dva.



I što je sam Čola mogao napraviti, osim onoga što se od njega i očekivalo. Dao je publici ono što su svi htjeli te je tako pronašao vrijeme i za četvrti datum koncerta.



Tako će kraj mjeseca, 29. i 30. studenog nastupiti u već odavno rasprodanoj Stark Areni, sredina prosinca, točnije 13.12., rezervirana je za još jedan rasprodani koncert u spomenutoj Areni, ali na zahtjev nezasitne publike, dodan je još jedan termin. Tako je Čola zakazao druženje sa svojom publikom i sutradan, točnije 14.12. Ovakav nezapamćeni uspjeh koji do sada nikome nije pošao za rukom, ne čudi kada je Čola u pitanju.



Ovim postignućem oborio je sve rekorde i itekako još jednom potvrdio o kakvom se izvođaču radi, izvođaču čija karijera bilježi same uspjehe, a ljubav njega i publike pokazuje međusobno poštovanje.



Hoće li Čola stati na četvrtom koncertu, možemo samo nagađati ali definitivno do kraja godine ostaje još nekoliko dana za eventualna iznenađenja.