Zdravko Čolić u pratnji simfonijskog orkestra dolazi u Arenu Zagreb.

Regionalna pjevačka zvijezda, Zdravko Čolić, 26. prosinca vraća se pred zagrebačku publiku, na isto ono mjesto gdje su se prije četiri godine, nakon spektakularnog trosatnog koncerta, i rastali – Arenu Zagreb. Ovoga puta, sa sobom dovodi čak 50 vrhunskih glazbenika, sjajnih instrumentalnih solista novosadskog Big benda i orkestra opere SNP Novi Sad.

Bit će to prilika da Zagrepčani, nakon banjalučke premijere koncertnog programa sa simfonijskim orkestrom, uživaju u posebno odabranom repertoaru i još posebnijim aranžmanima, koje potpisuje dirigent Fedor Vrtačnik.



Uz neke od najljepših i najvećih ljubavnih pjesama otpjevanih na ovim prostorima, poput "Ti si mi u krvi", "Produži dalje", "Gori vatra", "Ljubav je samo riječ", "Noć mi te duguje" te "Svadbarskim sokakom", u jednoj posve novoj emociji koju će začiniti simfonijski orkestar, Zagrepčani i njihovi gosti polako će ispratiti ovu godinu, na nesumnjivo – najtraženijem novogodišnjem koncertu.



Tijekom bogate i zavidne karijere koja traje već pet desetljeća, Zdravko Čolić nastupio je u svim najvećim koncertnim i sportskim dvoranama, kao i na stadionima na Balkanu, ali se tek od nedavno odlučio okušati u koncertnom programu koji se oslanja na simfonijski orkestar.



S obzirom na formu koncerta, Arena Zagreb će, specijalno za ovu prigodu, biti ispunjena isključivo sjedećim mjestima, zbog čega će sam kapacitet dvorane biti ponešto smanjen, što je i svojevrsni podsjetnik za sve generacije koje obožavaju ovog glazbenog velikana, da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme, putem Eventim stranice.



Posjetitelje očekuje koncert po svemu drugačiji od do sada viđenoga, no ipak, jedno ostaje isto – Čolićev upečatljivi vokal, zarazna energija te posebna povezanost s publikom, i ovoga puta će zasigurno godinama ostati u sjećanjima prisutnih.

