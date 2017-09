Žanamari i njezin suprug opet rade skupa.

Žanamari i Joshua Macks donose nam novi duet “Licemjeri”. Nakon izvanrednih reakcija na njihovu prvu vokalnu suradnju u pjesmi “Pina Colada”, koja je postala prava ljetna himna, Žaky i Maky obilježiti će jesen s jednom intenzivnom i jakom ljubavnom pjesmom.

“Ovaj tekst opisuje one nemoguće ljubavi koje su uvijek najfatalnije, pamte se doživotno i prepune su strasti, smijeha ali i suza. Ono kad ti razum govori jedno, a srce uporno bira drugo, e tad nastaju pjesme. “Licemjeri” je doslovno životna priča za koju vjerujem da su ju svi barem jednom doživjeli, magnetska privlačnost dvoje ljudi koji nikako nisu jedno za drugo. Poseban osjećaj mi je bio snimati ovu stvar baš zato što tekst pogađa ravno gdje “ne smije”, a na snimanju spota sam se baš uživjela u ulogu, zamalo je Maky nastradao (smijeh). Vidjet ćete uskoro!” komentira Žanamari.

Autor glazbe, teksta i aranžmana, Joshua, vjeruje da će pjesma biti hit. “Toliko sam se unio u stvaranje teksta da sam u jednom trenutku pomislio da se to meni zaista događa. Inače sam empat što mi pomaže u pisanju tekstova. U jednom trenu je uletila i Žana s par divnih ideja i savršeno nadopunila tekst. Pjesma i aranžman u kombinaciji je nešto što do sad sigurno niste čuli. Svu kreativnu energiju sam usmjerio u stvaranje ove pjesme, glazbe, teksta i aranžmana, tako da sam Žani prepustio redateljsku palicu po pitanju video spota.”

Priča spota snimana je u predsjedničkom apartmanu jednog hotela u Trogiru, koji su već ranije zajedno posjetili i kažu da je “vibra” tog mjesta bila savršena za priču koju će nam ispričati u Licemjerima. “Htjela sam prikazati sve emocije što se događaju između dvoje ljudi s uvjerljivom međusobnom kemijom, koja je toliko snažna da ih lomi jer ne mogu izdržati taj stres i intenzitet. Ne mogu obuzdati jedan drugog i to ih toliko izluđuje da žele prekinuti pod svaku cijenu, ali se uporno vraćaju jedan drugom iako znaju da ih to vodi u novi val destrukcije. Sami sebi se već čine kao licemjeri jer se svjesno vraćaju u taj kaos znajući kako to uvijek završi.” - ispričala je Žanamari svoju ideju spota. “Scena s povezom na očima simbolizira upravo tu sljepoću koja se dogodi kad te emocije izbezume. Neke će možda taj povez asocirati na “50 nijansi sive”, što nije glavna ideja te scene, ali zapravo vraćanje nemogućoj ljubavi i jest na neki način mazohizam”.