Nakon što su se predstavili publici s prvim singlom 'Coming down', novi riječki bend The Rozh, kojeg čine Ivona Maričić Kukuljan i Anthony Kukuljan, bračni i glazbeni par, snimio je spot za novi singl ''My Love'' pod redateljskom palicom Kristine Barišić.

Novim singlom ''My love'', The Rozh i dalje nastavlja suradnju s producentom Sandijem Bratonjom (Urban & 4) koja se itekako pokazala uspješnom i u zadnjem objavljenom singlu 'Coming Down' –maštovitoj obradi istoimenog singla iz 2012. godine koji je pod imenom 'The Rozh' dobio sasvim novu dimenziju.

Novi singl melankoničnog i pomalo sjetnog ugođaja dobio je kompletnu priču zahvaljujući redateljici Kristini Barišić koja je radnju videospota smjestila na obali mora u centru Rijeke.

„Sjetna i nježna pjesma ''My Love'' tražila je video koji će dočarati melankolični i mistični ugođaj priče o rastanku. Kristina je odabrala zanimljivu lokaciju, uz more, u centru grada.“ – izjavila je Ivona Maričić Kukuljan.

Evo što nam govori Kristina Barišić o snimanju videospota: „Kad sam čula pjesmu, odmah sam imala vizual u glavi. Prvi impuls bazirao se na emociji zadnjeg oproštaja s osobom. Atmosfera i snoviti kadrovi bili su ključni za onaj zadnji goodbye, farewell, adieu, doviđenja koji se razumije na svakom jeziku.“

Glazbu i tekst potpisuje Anthony Kukuljan, a u produkciji i aranžmanu mu se pridružuje Sandi Bratonja koji je zaslužan za mix i master pjesme. Spot je snimio Damir Jevtić, a za režiju i montažu je zaslužna redateljica Kristina Barišić.

Nadamo se da ćemo u skorije vrijeme imati priliku i uživo slušati ovaj talentirani par, a do tad uživajte uz njihov novi singl ''My Love''!