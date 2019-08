Festival MONOPLAY prvi je i jedini domaći festival specijaliziran za solo izvedbe u području suvremenog plesa.

MONOPLAY po jedanaesti put u Zadru okuplja renomirane umjetnike i umjetnice suvremenog plesa; od 19. do 23. kolovoza oni će predstaviti niz raznovrsnih solo izvedbi. Festival se održava u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla i umjetničke organizacije 21:21 iz Zagreba, a umjetničke direktorice su Petra Hrašćanec i Sanja Petrovski.

Festival MONOPLAY prvi je i jedini domaći festival specijaliziran za solo izvedbe u području suvremenog plesa. Već jedanaestu godinu zaredom, Zadar, inače svjetski prepoznat po plesnoj sceni, u kolovozu postaje središte specifičnih plesnih izvedbi te središnje mjesto za ples u Hrvatskoj.

Glavni program ovogodišnjeg MONOPLAYa, koji se održava u Kazalištu lutaka u Zadru, uključuje sedam izvedbi, od čega četiri projekta renomiranih svjetskih umjetnika te tri projekta domaćih umjetnika i umjetnica.

Festival otvara plesna izvedba STRANGELY ENOUGH uspješnog talijanskog umjetnika Francesca Scavette u izvedbi Gry Kippeberg, koja se bavi vezom između fizikalnosti i percepcije intimnih stanja. Scavetta i Kippeberg posljednja dva desetljeća djeluju u sklopu plesnog kolektiva Wee, čije predstave, mijenjajući format i estetiku, propituju i istražuju ulogu koju kazalište i izvedbe mogu imati u suvremenom životu. Srž istraživanja ansambla bavi se fragilnosti i paradoksom, iznenadnim otkrićem i snom, empatijom i iznenađenjem, izbjegavanjem narativnog i fizičkog klišeja te propitkivanjem stvarnosti i identiteta humorističnom nevjericom.

Norveška koreografkinja i izvođačica Mette Edvardsen drugog dana festivala predstaviti će solo BLACK. Ta izvedba predstavlja igru u vremenu i prostoru gdje je samo tijelo fizički prisutno, gdje izvodi radnje i barata nevidljivim predmetima te neprestano pokušava premostiti nepobjedivi jaz između misli i iskustva, između onoga ovdje i ondje.

Pol Pi je brazilski umjetnik koji živi u Francuskoj, s poljem interesa na širem razumijevanju koreografskog područja, na sjećanju i prolaznosti, jeziku i prevođenju te pojmu arhiva u plesu. Treći festivalski dan uključuje njegovu izvedbu ECCE (H)OMO, koja se bavi pojmom nasljeđa u plesu kroz interpretaciju plesnog ciklusa Afectos Humanos njemačke koreografkinje Dore Hoyer (1911. - 1967.).

Četvrti festivalski dan predviđen je za predstavljanje solo projekata domaćih umjetnika: Ivane Kalc, Nastasje Štefanić, Šimuna Stankova. Next Big Thing Ivane Kalc je predstava o produktivnosti, radu, vrijednosti i smislu umjetničkog rada, ali se bavi i frustracijom, defetizmom i nezadovoljstvom koje se može pojaviti tijekom procesa samopromocije i samoprodaje. Viola, ja i nas dvije Nastasje Štefanić predstavlja autobiografsko poigravanje i preispitivanje odnosa pokreta i zvuka te živog i neživog, unutar izvedbenog formata koji je na granici između plesnog performansa i eksperimentalnog koncerta. Not So Simple Sample Šimuna Stankova bavi se principima remixa/sample-a u glazbi koji se potom prevode u plesni materijal.

Ovogodišnji Monoplay zatvara se uz nekonvencionalnu izvedbu čuvene talijanske kazališne skupine Fanny & Alexander koja djeluje već gotovo 30 godina, kreirajući projekte kroz eksperimentalno istraživačko kazalište, uz fascinantne fizičke izvedbe i kombinaciju najširih područja interesa i žanrova poput dječjih fantazija i mitova. Njihov opus uključuje autore poput Bergmana, Shakespearea, Čehova, Carrolla, Nabokova, pa sve do Marine Cvetaeve, Giorgija Manganellija, Caremla Bene, Guida Ceronettija i mnogih drugih.

Veliki broj projekata referira se na klasike dječje literature, a sve s ciljem analize današnjeg svijeta i društva. Predstava Him, koja će zatvoriti 11. MONOPLAY, tako uključuje projekciju filma o Čarobnjaku iz Oza te izvođača (Marco Cavalcoli) koji predstavlja figuru malog diktatora-dirigenta opsjednutog filmom i koji ga neprestano sinkronizira, pripisujući si sve uloge i sav zvuk: glasove, glazbu i zvučne efekte. Na jeziku umjetnika Fanny & Alexander, ovaj poremećeni čarobnjak postaje Hitler; svođenjem zločinca na lika iz burleske, ovaj Hitler koji predstavlja suprotnost Dorothynoj čistoći više nije Hitler, već dokazani majstor, Marco Cavalcoli. On je čarobnjak u svakom smislu, on vodi igru  čežnje za domom i bijega od kuće, zločinačke žudnje i pokajanja.

Prije samoga festivala, održat će se edukativna platforma STREAM Zadar, događanje koje omogućuje mladim plesnim umjetnicima usavršavanje uz vodeće plesne umjetnike te upoznavanje sa suvremenim tehnikama i tendencijama u području izvedbenih umjetnosti.

Za vrijeme trajanja čitavog festivala, u prostoru crkve Sv. Dominika u Zadru, održat će se drugo po redu izdanje MONOAZE – jedinstvenog umjetničko-ugostiteljskog projekta u organizaciji MONOPLAYa i bara Botaničar iz Zagreba. Monoaza je svojevrsni 'park' u kojem se fotografija, video radovi, glazba i ples susreću u nekoj drugoj vrsti materijalnih dobara te se potiče aspekt umjetničke razmjene u prostoru koji je namijenjen gostima festivala i publici. U prostoru MONOAZE održat će se nekoliko izložbi, prezentacija, predstavljanja knjiga te koncerata i glazbenih slušaonica.