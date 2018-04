"Za Zadar me vežu brojne divne uspomene, naime moj djed je iz zadarskog zaleđa te sam se oduvijek osjećao djelom Zadra", rekao je Grašo nakon spektakularnog koncerta.

Dok se još priča o spektaklu u Areni Zagreb koja je uz Spaladium Arenu bila kruna glazbenikove karijere - Petar Grašo nastavlja s velikom dvoranskom turnejom. Čarolija se tako ovog vikenda nastavila u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića.

Bio je to nezaboravan koncert u prepunoj dvorani, nabijen emocijama, na koji su uz tisuće Zadrana, doputovali i fanovi iz cijele Dalmacije. "Uživao sam gledajući moju publiku, u kojoj sam vidio sve tri generacije, veliki je to kompliment glazbeniku poput mene jer to znači da naša ljubav uistinu traje više od 20 godina. Za Zadar me vežu brojne divne uspomene, naime moj djed je iz zadarskog zaleđa te sam se oduvijek osjećao djelom Zadra.’, rekao je nakon koncerta Grašo prepun emocija.

Osvrnuo se i na to kako su mu kazali da nije pametno raditi dvoranu u Zadru jer ljudi tamo nemaju običaj odlaziti na dvoranske koncerte, no Grašo je znao kakva je veza njega i Zadrana, te im odlučio ispuniti želju i doći u njihov grad.

Uz aktualan megahit – "Ako te pitaju" koji je u samo 3 mjeseca premašio 9 milijuna pregleda, a primio je nagradu i za pjesmu godine. Grašina publika uživala je i uz pjesme "Moje Zlato", "Srce Za Vodiča", "Uvik Isti", "Volim i Postojim", "92", "Ko Nam Brani" te ostale bezvremenske uspješnice..

Graši se na pozornici pridružio i Tonči Huljić izvevši svoje hitove s Madre Badessom. Grašina dvoranska turneja se nastavlja već ove subote 14.travnja u Areni Varaždin, dok 5.svibnja stiže u Osijek u dvoranu Gradski vrt.

Ni ostatak Hrvatske, ali i regije neće ostati zakinut, naime u ovoj su godini već u planu brojni nastupi i veliki koncerti. Svakako miriše na još jednu Grašinu godinu!