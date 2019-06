Uskoro počinje EXIT, a strani mediji i glazbeni kritičari utrkuju se s pohvalama za glazbeni program ovogodišnjeg festivala za koji se slažu da je najjači do sada.

Festival Exit i ove je godine pripremio pravu glazbenu poslasticu, a već je sada sigurno da će Petrovaradinska tvrđava od 4. do 7. srpnja biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Glavni headliner je The Cure, post-punk, indie i alternativni rock bend koji je tijekom četiri desetljeća svoje karijere prodao na desetine milijuna albuma, izdao 40 singlova i kojeg s pravom možemo nazvati jednim od najvećih bendova u povijesti glazbe. Dolazi i bend o kojem se trenutno najviše piše i priča, a to je Greta Van Fleet! Bend čine tri brata i njihov prijatelj iz djetinjstva koji na svakom svom nastupu podsjećaju na samu esenciju žestoke rock glazbe. Poharali su američku scenu, a sada osvajaju i europsku.

SKEPSA je jedan od najcjenjenijih britanskih repera i umjetnika današnjice, sa pregršt osvojenih nagrada, od Mercury Music Prize do prestižne MOBO nagrade iz 2014. Hitove za najveće svjetske festivale donose i kraljevi Tomorrowlanda, DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, ali i još jedan belgijski wunderkind s vrhova top lista - Lost Frequencies! Najveći trap hit ikad donosi lucidni Desiigner, čiji nastupi uživo su apsolutni praznici pozitivne energije, dok će jednako zarazne melodije donijeti i njujorški hit duo Sofi Tukker.

Famozni kantautor moćnog glasa i vlasnik jednog od najboljih albuma ove godine Tom Walker natjerat će cijeli EXIT da pjeva njegovu himnu 'Leave a Light On', dok će bass heroji Chase&Status i Dub FX s publikom na glavnoj sceni proslaviti desetogodišnjicu slavnog labela UKF! Njima će se na glavnoj pozornici pridružiti i višestruko platinasti DJ duo Filatov & Karas, elektronska zvijezda koja svoj zvuk pakria u 'future funk' ruho i koja je nedavno objavila novi album, GriZ, dok na tulum stiže i misteriozna belgijska DJ-ica u usponu, MATTN.

Festival Exit, Novi Sad (Foto: Exit)

Ipak, najviše i najduže će se plesati uz ovogodišnju All-Star postavu spektakularne mts Dance Arene na kojoj se uz Carla Coxa i Amelie na popisu nalaze i praktično svi najtraženiji izvođači današnje elektronske scene kao što su Paul Kalkbrenner, Solomun, Tale of Us, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Maceo Plex, Jeff Mills, Dax J, Monika Kruse i brojni drugi.

I Addiko Fusion binu pomješat će nasljeđe, današnjicu i aktualne tokove, od maestralnog šansonjera Zvonka Bogdana i ska legendi The Selecter, preko metal dive Tarje i 30. godišnjice Atheist Rapa u originalnoj postavi, pa sve do regionalnih zvijezda kao što su Vojko V, Krešo Bengalka, Senidah, Fox i Surreal ili fascinantnog sastava Svemirko.

Na No Sleep Novi Sad scenu dolaze underground heroji kao što su Lee Burridge, DVS1, I Hate Models, Giorgia Angiuli, Blawan, Sebastien Leger, 999999999, SDHW & Obscure Shape, Boston 168 i mnogi drugi.

Žestoka Explosive pozornica, ove je godine podigla i vlastitu ljestvicu uz White Chappel, Arcturus, Soilwork, Entombed AD, Total Chaos, Peter and The Test Tube Babies i desetine drugih. Ipak, čak i sve to, samo je dio cijele slike koju čini još preko tisuću akreditiranih umjetnika iz cijelog svijeta, koji će se od 4. do 7. srpnja rasporediti na više od četrdeset pozornica i glazbenih zona širom Petrovaradinske tvrđave.

EXIT Tribe te zove! Vidimo se u Novom Sadu!