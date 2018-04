Nakon !!! ekipu će na plesnom podiju zabavljati dugogodišnji radijski i klupski DJ Maminho, koji ovom prilikom slavi 35 godina svog uspješnog djelovanja.

Genijalna ekipa iz Sacramenta, Chk Chk Chk (!!!) ovoga će petka, 6. travnja napuniti dvoranu Tucman. To je još jedan u nizu Yammatovih događanja za koje se traži ulaznica više. Koncert je rasprodan u manje od tjedan dana, no kako bi što veći broj ljudi proslavilo Yammatovu treću godinu uspješnog radijskog emitiranja, koncert ćemo u cijelosti prenositi worldwide putem ekskluzivnog live streama, koji će biti dostupan na našem webu, Facebook stranici i na www.yammatovo.com!

Yammat tako nastavlja, ali i nadograđuje običaj streaminga svojih evenata - od Yammatova u Laubi do Blendera u Tkalčićevoj 88, koji je pratilo 40 tisuća ljudi diljem Europe i svijeta! Streaming će se emitirati u realnom vremenu i na radijskoj frekvenciji 102,5, i to već od 21 sat kad za DJ pult stiže DJ Bocca Sofistifunka. Nakon !!! ekipu će na plesnom podiju zabavljati dugogodišnji radijski i klupski DJ Maminho, koji ovom prilikom slavi 35 godina svog uspješnog djelovanja.

Bend koji kombinira dinamični punk- dance izričaj u hrvatsku metropolu vraća se nakon punih šest godina, i to upravo pod okriljem Yammat FM-a. Chk Chk Chk (!!!) će svirati najbolje od najboljeg sa svojih sedam albuma, što znači da će publika plesati i pjevati na Get Down, One Girl/One Boy, Bam City, The One 2 i brojne druge glazbene brojeve.

Yammat je svoj treći rođendan službeno proslavio 6. veljače, ali rođendanska zabava ne jenjava niti puna dva mjeseca kasnije.