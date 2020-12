White on white

Skladba "Happy Hour" u srži ima ispovjednu notu u dijalogu dvoje ljudi koji slijedi netom nakon teškog perioda, mogućeg sukoba, svađe i nerazumijevanja.

Drugi studijski album riječkog kantautora Marka Rogića, poznatijeg kao White on White najavljen je ovog ljeta odličnim singlom ‘Mirrors’ te njegovim artističkim video spotom koji sugerira atmosferu užasa i stanovite težine, a za čiju je realizaciju zaslužan sve poznatiji mladi redatelj, također Riječanin, Filip Gržinčić.

Suradnja se nastavila i u novom spotu za drugi singl s nadolazećeg albuma – Happy Hour. Skladba je to koja u srži ima ispovjednu notu u dijalogu dvoje ljudi koji slijedi netom nakon teškog perioda, mogućeg sukoba, svađe i nerazumijevanja. U izvedbenom je smislu riječ o duetu pjevača Marka Rogića i osvježenja koncertne ekipe White on Whitea, Antonije Braut, pri čemu svatko iz svojega kuta progovara o životu udvoje i svemu što on lijepoga i manje lijepoga donosi.

Filmskim je kadrom zabilježen otrježnjujući i uglavnom pomirljiv razgovor dvoje ljudi, pri čemu je dijaloški okvir pjesme pojačan dojmljivom plesnom izvedbom Martine Hrlić Rogić i Borne Babića. Uz plesače se u videu pojavljuju i članovi White on Whitea - Darko Terlević, Radoslav Tičić Paf i Edin Botić, a domaćin predivnog ugođaja ovoga je puta bila svečana sala Palače Modello koja se nalazi u najužem centru Rijeke. Glazbu i tekst potpisuje Marko Rogić, a aranžman i produkciju Darko Terlević (The Siids, Morso).