Ove subote, 1. Lipnja, s početkom u 16h, održat će se treće izdanje WELOVESOUND OPEN AIR festivala na zagrebačkom Jarunu. Tom prilikom popričali smo s jednim od predstavnika i vodećih imena francuske scene house elektroničke glazbe te članom renomiranog trojca Apollonia – Dyed Soundorom.

Ovaj vrsni producent i kolekcionar gramofonskih ploča, redovan je gost najpoznatijih svjetskih klubova poput “Panorama Bara” u Berlinu, “fabric” kluba u Londonu, “Womb” klub u Tokiju, “Robert Johnson” u Frankfurtu, “DEdge” u brazilskom Sao Paulu kao i legendarnih klubova u njegovor rodnom Parizu - “Concrete” i “Rex Club”.

Dyed je do sada nastupio na nekim od najpoznatijih svejtskih festivala “Burning Man” u Sjedinjenim Američkim Državama, “Timewarp” festivalu u Njemačkoj, “BPM” festivalu u Meksiku, “Sunwaves” festivalu u Rumunjskoj, paškom “Sonus festivalu”, a na zagrebački #WELOVESOUND OPEN AIR dolazi po prvi put.

Po prvi put dolaziš na #WELOVESOUND OPEN AIR u Zagreb? Što očekuješ?

Vrlo sam uzbuđen pridružiti vam se u Zagrebu. Vidio sam video od prošle godine i izgledalo je nevjerojatno! Dodatno se veselim što će na program nastupiti neki od mojih velikih prijatelja.

Također, posjetio sam Hrvatsku puno puta I svaki put mi je to bio poseban doživljaj. Vrijeme je uvijek dobro, hrana je odlična i ljudi su vrlo prijateljski raspoloženi, nije ni čudno da je Hrvatska postala tako popularna ljetna destinacija za party goste. Posebno uz ponudu festivala koji nude sve različite žanrove glazbe.

Kao strastveni kolekcionar gramofonskih ploča, da li se sjećaš prve ploče koju si kupio? Koliko ploča čini tvoja kolekcija danas? Koje su ti omiljene?

Naravno da se sjećam…Imao sam 10 godina kada sam kupio prvu ploču I to je bio “Thriller” od Michael Jacksona. Obožavao sam plesati uz njegovu glazbu kad sam bio dijete.

Trenutno imam oko osam ili devet tisuća ploča, i iskreno ne mogu reći koja mi je omiljena. Ploče koje imam su iz različitih žanrova i u skladu s raspoloženjem biram omiljene.

Prve ploče samo kupovao u lokalnim trgovinama ploča u Parizu kao što je “Da Groove” i “Katapult” čiji vlasnici su bili Alex i Laetitia., ali u početku karijere sam ih dosta nabavljao i u Londonu. Obilazio sam trgovine poput “Swag Records” koja je dosta udaljena od centra Londona. Danas ih kupujem obilazeći trgovine diljem svijeta za vrijeme putovanja ili online.

Ploče kupujem bilo gdje ide. Dok sam živio u Berlinu to je bio “Hard Wax” ili “Space Hall”, ali također volim posjetiti buvljake gdje možeš pronaći neke raritete. Sada živim u Lisabonu i redovito obilazim second-hand trgovine, ali svaki put kad se vratim u Pariz posjetim “Syncrophone”.

Ove godine na #WELOVESOUND OPEN AIRu osim tebe nastupaju i Seth Troxler, Sonja Moonear, Shaun Reeves…Što možemo očekivati od kolega koji su ujedno i prijatelji i nastupit će na istom događaju?

Uvijek je posebno zabavno za nas, ali i posjetitelje, kad si okružen prijateljima i to nekako izvuće iz tebe maksimum. Svi se mi poznamo dugi niz godina i nemamo često priliku družiti se jer smo stalno na turnejama u drugim dijelovima svijeta. Tako de će biti zbilja super sresti se s njima na festivalu, baš sam uzbuđen.

Nastupao sin a Sonus festivalu kao dio trojca Apollonia. Kako bi u par riječi opisao “Sonus festival” na Pagu?

Line up je uvijek vrhunski! Neka od najpoznatijih imena svjetske house I techno glazbe nastupaju svake godine. Uvijek je posebno zadovoljstvo vidjeti nastup Ricarda Villalobosa i uživati i svirati pod otvorenim nebom samo par metara od mora. Publika vrlo dobro pozna glazbu i jako vole partijati 

Gotovo stalno sin a turneji. Koje događaje bi htio istaknuti? Koji su ostavili najveći dojam na tebe?



Ove godine sam gotovo stalo na turneji I doživio sam puno divnih trenutaka, mogao bih vam cijeli dan pričati o njima, ali ako moram izabrati, onda je to party koji organiziram s mojim prijateljem Shonkyjem iz Apollonije u berlinskom klubu “Hoppetosse”. Večer se zove “Playground” I to nam je super prilika bukirati prijatelje i predstaviti publici neke nove talentirane izvođače. Do sad smo ugostili izvođače poput Edwarda, Tolga Fidan, Gene On Earth, Mayaan Nidam, Christian Ab i mnoge druge. To je prilika predstaviti svoj rad i izraziti se kroz glazbu u intimnom prostoru – to baš volim.

Jesi imao vremena za rad u studiju? Postoje neka nova izdanja koja čekaju vidjeti svjetlo dana?

Iskreno, neko vrijeme nisam bio puno u studiju. Pokušavao sam prenamijeniti studio u onaj koji se bazira na više hardverske opreme i bilo mi je potrebno neko vrijeme da se naviknem na novu postavku. Ali sam se napokon naviknuo na novitete I počeo producirati glazbu opet. Uskoro izlazi moj novi EP, ali možete očekivati i još nove glazbe koja će “izaći” iz mog studija.

Čime se baviš u svoje slobodno vrijeme? Što te opušta?

Zahvaljujući mojoj djevojci, u zadnje vrijeme me interesira primjenjena umjetnost. Posjećujemo galerije diljem Lisabona koji je divan grad ako ste ljubitelji umjetnosti. Posjetim i poneku galeriju dok sam na putovanjima, kada mi to tempo dozvoljava. Osim toga, vježbam u teretani i volim igrati košarku – to me opušta misli.

1. lipanj je za nekoliko dana. Koja bi bila tvoja poruka posjetiteljima #WELOVESOUND OPEN AIRa na jezeru Jarun?

Obucite udobnu obuću i pripremite se za ples!

