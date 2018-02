Nacionalni tjedan mode BIPA FASHION.HR, koji ove sezone donosi brojne novitete u konceptu i programu, predstavlja službenu kampanju kao uvod u najiščekivaniji modni događaj ovog proljeća.

Vizuali, koje i ove sezone potpisuje poznati modni fotograf, savršeno ilustriraju modni trenutak i poruku koju komuniciraEnergično, drsko, pomalo buntovno, a opet zrelo i sa stavom, atributi su kojima se može opisati karakter kampanje i videa koji prati fotografije.Kampanja komunicira na nenametljiv način, a u skladu s globalno raširenim porukama o snazi pojedinca i pravu na posebnost, s naglaskom na ulogu snažne i emancipirane žene u suvremenom društvu. U skladu s tim, najrelevantniji modni događaj u regiji,želi podržati tu univerzalnu poruku. "Kampanje koje sam do sada snimao bile su uglavnom naglašeno i dramatično stilizirane, konceptualne priče redovito odmaknute od stvarnosti. Ovog puta napravili smo potpuni zaokret, kako u samom konceptu, tako i u realizaciji - priču smo vratili u stvarnost. Kroz masculine styling, karakternog modela te kolažiranjem neretuširanih i oštećenih fotografija postigli smo da kampanja odiše svježinom i nevjerojatnom energijom", opisao je svoju inspiraciju

BIPA FASHION.HR najavljuje i nikad raznovrsniji program koji se održava od 15. do 24. ožujka. U skladu sa statusom ovog tjedna mode, program će se održati na čak 3 lokacije. U prekrasnom ambijentu Gliptoteke tjedan mode otvorit će modni dvojac I-GLE, dok je drugi dan rezerviran za potpuno novi koncept CITY NEW NOW, koji će dizajnerima omogućiti artistički pristup modnoj prezentaciji, a publici neposredniji uvid u modne kolekcije. Modne premijere nastavljaju se u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, a posebno mjesto u programu ima svečana dodjela modne nagrade Ana Lendvaj u organizaciji Večernjeg lista i FASHION.HR-a.

Ove sezone svoje će kolekcije pokazati najpoznatija dizajnerska imena i mlade snage među kojima: Ivica Skoko, Robert Sever, Arileo, Klisab, Marina Design, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Price on Request, Morana Krklec, Ivana Janjić, Anthony Avangard, Twins, Jelena Holec, Unesthetik te pobjednica Fashion Incubatora Marijana Cigić, kao i gostujući modni brendovi iz regije, Mates i Mateyneira. Posebna novost ove sezone je i novi koncept FASHION.HR POP UP dućana, koji će se u suradnji s partnerom projekta City Center One otvoriti odmah po završetku tjedna mode u tom shopping centru, a trajat će dva mjeseca.

Fotograf: Franjo Matković

Model: Hilda Halilović, agencija Relatum models

Styling: Ana Nikačević

Kosa: Katica Topčić za Kevin Murphy

Šminka: Saša Joković