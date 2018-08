Najljepši hrvatski klub na otvorenom, brački 585, na svoj je način zabavio brojne goste bolske Fjere.

Ona se obilježava 5. kolovoza na blagdan Gospe od Sniga, jer prema legendi tada je zabilježen prvi snijeg na Bolu. Ove je godine bila najbogatija. Cijelodnevni program uključivao je svečane mise, tradicionalnu hranu, ciklus ljetnih izložbi, predstava i naravno vrhunski provod u večernjim satima. 585 club ove je godine bio do posljednjeg mjesta ispunjen gostima koji su pokazali zavidno plesno umijeće.Prije nekoliko dana u klubu je nastupila atraktivna Niki Belucci, a već sutra na programu je jedan od najpopularnijih i najtraženijih DJ programa Toolroom koji svoje rezidencije ima u najpoznatijim svjetskim prijestolnicama zabave. Ova u 585 clubu jedina je u Hrvatskoj. Toolroom Records jedan je od najinovativnijih svjetskih brendova u elektroničkoj glazbi koji okuplja utjecajne izvođače, a na Braču će nastupiti Mark Knight, Dennis Cruz i Adrian Hour. Osmišljen je 2003. godine na inicijativu braće Mark i Stuart Knighta. Rekordnom brzinom ovaj glazbeni program osvojio je srca publike diljem svijeta, a remiksevi Marka Knighta Men With Red Face i You've Got The Love postali su obilježje novog originalnog projekta. Tijekom godina Toolroom je zauzeo svoje mjesto na najpoznatijim svjetskim festivalima, a glazbena emisija Toolroom TV te radio Toolroom s više od 16 milijuna slušatelja tjedno neosporiva su potvrda kvalitete ovog glazbenog programa.



Zabava u 585 clubu nastavlja se svakim danom tijekom kolovoza. DJ Paolo Barbato nastupa 15., a svjetski DJ duo Shapeshifters 16. kolovoza. Hrvatski DJ Ivan Mastermix svirat će 23.8. Kraj ljeta rezerviran je za dvije istinske glazbene legende. Jedan od najboljih engleskih DJ-a svih vremena Pete Tong po prvi puta na Braču će nastupiti 24., dok će David Morales zatvoriti plesnu sezonu 30. kolovoza.



585 club ovog se ljeta nametnuo kao jedan od najboljih kad je urbana zabava u pitanju. Vrhunski line up izvrsno se uklopio u samo uređenje kluba koje je rađen u skladu s okolinom i prirodom. Pogled iz ove oaze zabave pruža se na Vidovu goru u pozadini i jednu od najljepših plaža svijeta Zlatni rat ispred. Otok Brač od ove se godine na velika vrata vratio među mjesta s vrhunskim klubom i zabavom na Mediteranu, što dokazuje i bogat program pun glazbenih legendi. Sve ljubitelje vrhunskog provoda sutra će na program Toolroom iz Splita prevoziti izvanredni brod sa Zapadne obale do 585 cluba i nazad. Više informacija o cjelokupnom ljetnom programu 585 cluba možete pronaći na službenoj web stranici: www.585club.hr