I dalje se priča o epskom partiju za desetine tisuća techno fanova koje su na prošlom Sea Star festivalu dočekali Nina Kraviz i Sven Väth, a već se sprema novi, još veći rave u laguni Stella Maris 22. i 23. svibnja iduće godine! Nakon što je pokorila sve najveće svjetske festivalske pozornice i rasprodala gotovo sve nastupe u 2019. godini, u Umag dolazi i vodeća techno zvijezda novog doba, jedinstvena Belgijanka s vanzemaljskom energijom Amelie Lens.

Ova istinska zvijezda u naletu, za koju legende kao što su Carl Cox i Richie Hawtin tvrde da je budućnost techno muzike, u prethodne dvije godine doživjela je strelovit uspon kakav dosad nije zapažen na globalnoj elektronskoj sceni. Na centralno mjesto u svom programu upisali su ju najveći festivali kao što su EXIT, Coachella, Awakenings, Time Warp i desetine drugih, a u okviru ovogodišnjeg Amsterdam Dance Eventa imala i je vlastiti festival od 24 sata neprekidnog ravea na dvije pozornice! Ona će na Sea Staru predvoditi strahovitu postavu u kojoj su još i jedan od istinski svjetskih velikana i najveći regionalni DJ svih vremena Umek te trenutno najtraženiji DJ s ovih prostora na svjetskoj sceni, Tijana T! Na samom startu ljetne festivalske sezone, s njima će nastupati i nadolazeći techno superstar Farrago čiji hitovi su udarni na etiketi Lenske, kako je ujedno i nadimak popularne Amelie.

Superjaku regionalnu ekipu čine još osječka zvijezda s međunarodnom karijerom Insolate, naš producent zavidnog kataloga izdanja za vodeće svjetske izdavače Andrea Ljekaj, prekaljeni slovenski techno majstori Damir Hoffman i Gumja te jedni od vodećih aktera domaće deep scene Bronski i Marcel. Ovaj fantastičan popis pridružuje se ranije objavljenom prvom glazbenom valu izvođača spektakularnog četvrtog Sea Star Festivala kojeg čine svjetski hitmakeri Meduza, globalno najpopularniji bend s ovih prostora Dubioza kolektiv te regionalni asevi Vojko V, KUKU$ i trap senzacija iz Osijeka z++.

Čak 15 objavljenih izvođača dočekat će početak prodaje ulaznica koje po poklon cijeni od 199 kn stižu u četvrtak 12.12. točno u 12:00, u akciji koja traje najduže 24h ili kraće ako se poput prošle godine ranije rasproda njihov prvi limitirani kontingent. Ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mjestima te online u sistemima Ticketshop i Entrio.

Prva postaja višemjesečne proslave 20 godina Exita, magična laguna Stella Maris, 22. i 23. svibnja postaje velika techno pozornica gdje će više desetaka tisuća ljudi dočekati izlazak sunca uz sam vrh svjetske elektronske scene koju predvodi belgijska superzvijezda Amelie Lens. Njen prvi i izuzetno uspješni singl „Exale“' zapazili su i ugledni veterani techno scene poput Maceo Plexa i Pan Pota, a kao resident kultnog belgijskog kluba Labyrinth, organizirala je vlastite klupske večeri pod imenom EXHALE na kojima bi često radila čuvene all-night setove i tako dovela do perfekcije svoje DJ umijeće. Na njen poziv redovno se odazivaju ostali opaki techno igrači Richie Hawtin, Adam Beyer, Marcel Dettmann, Ellen Allien, Kobosil i brojni drugi. Neki od najvećih techno hitova današnjice upravo su njeni, potpisani za gigantskog izdavača Drumcode, ali i Second State njenih prijatelja iz dua Pan-Pot, dok je sama Amelie vlasnica diskografske etikete Lenske, kako joj je nadimak iz djetinjstva. Pored ovogodišnjeg Exita, Amelie je zatvorila još i nizozemski Awakenings, talijanski Futur, dok je prijenos njenog fantastičnog nastupa ispred briselskog Atomiuma bio jedan od najgledanijih u povijesti popularnog Cercle serijala! Uz nju stiže i vodeće ime s Lenske etikete Farrago čiji ziceri "Neontrance" ili "Hidden Power" mu brzo prokrčuju put do zvjezdanog statusa! Njegov prijašnji rad s etabliranim labelom ARTS iz Berlina stavio ga je uz bok velikim imenima kao što su Dax J, Keith Carnal i Shlømo.

Plesnu ekstazu tik uz tirkiznu lagunu Stella Maris dovest će do usijanja jedan od najtraženijih techno igrača, slovenski DJ i producent svjetskog ugleda Umek. Zaslužan za popularizaciju elektronike na ovim prostorima, vlasnik je nekoliko techno etiketa. 2010. proglašen je najboljim techno izvođačem na kultnoj Beatportovoj dodjeli nagrada, a 2013. i na EMPO dodjeli nagrada. Izdavao je singlove i remixeve za mega poznate Spinnin' Records i Ultra Records. Od 2015. se prebacuje na mračniji techno stil i počinje izdavati najviše za svoju etiketu 1605 na kojoj izdaju i Mark Knight, Joey Beltram, The Advent, a služe mu i da gura brojne mlade talente. Ima i svoju radijsku emisiju Behind The Iron Curtain koja se emitira se na više od 150 radijskih postaja širom svijeta. Godinama je bio rezident mega poznatog kluba Space na Ibizi, a prošle godine proslavio je 25 godina na sceni na rasprodanom nastupu u Ljubljani. 2017. oduševio je i raspametio prepunu Nautilus Arenu na prvom Sea Star Festivalu, dok za novo i dosad najjače izdanje priprema vanserijski set za neumorne techno znalce.

Techno lineup intenzivirat će isprofilirane Tijana T i Insolate, obje sa stažom duljim od 20 godina na elektronskoj sceni. Tijana T je ključna igračica srpske elektronske scene i u samom vrhu međunarodnih techno imena. Iza sebe ima nastupe u najpoznatijim svjetskim klubovima Berghain, Space Ibiza, Fuse, Bassiani, Pacha Ibiza te na festivalima Melt, Dekmantel i naravno EXIT čije je zaštitno lice u svetu. Osječanka Insolate do prije nekoliko godina djelovala je pod imenom Miss Sunshine. Ova uspješna promotorica Osijeka i Hrvatske na svjetskoj elektronskoj sceni iza sebe ima nastupe u svjetski poznatim klubovima kao što su Berghain, Tresor i Rex te na festivalima Tomorrowland, Exit, Sea Dance i mnogim drugima. Može se pohvaliti i da je vlasnica prve osječke vinil etikete Out of Place, a 2014. na Ibizi odnosi i laskavu nagradu DJ Awardsa u kategoriji Dance Nation of the Year.

Uz glavne dane 22. i 23. svibnja, kada će festival biti u punoj snazi, ponovno je najavljena uspješna 2+2 formula po kojoj će uvodni 21. svibnja biti planiran za Welcome Party, dok je 24. svibnja koncipiran kao završni Closing Party. Prvi limitirani kontingent ulaznica po poklon cijeni od svega 199 kn i uz uštedu od čak 60% u prodaju kreće 12. prosinca u podne i bit će dostupan najdulje 24 sata ili do isteka zaliha. Ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mjestima te online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.

Službeni smještaj na moru već od 7 Eura u blagdanskoj akciji!

Prodaja smještaja za Sea Star već je krenula, a u ponudi se trenutno nalaze vile, apartmani, bungalovi i hoteli. Izuzetno kvalitetan smještaj u neposrednoj blizini festivala cijenama se kreće već od 7 Eura dnevno po osobi uz 35% popusta, a sve skupa u akciji koja traje do 31. prosinca. Uz početak prodaje pripremljena je i posebna akcija u kojoj se ulaznica za festival i 2 noćenja u kampu Stella Maris nudi za svega 249 kn. Akcija će trajati najviše 24h ili do isteka zaliha, a kompletna ponuda se može pronaći na službenim stranicama www.seastarfestival.com.