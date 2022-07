U klubu Masters zasvirat će kao gost domaćeg veterana Felvera. Janjić je organizator Apgrade festivala na kojem ove godine nastupa i Felver.

Već više od tri desetljeća slijedi intuiciju i osobne muzičke afinitete, sustavno izbjegavajući igru na prvu loptu. Vlada Janjić jedan je od stupova beogradske scene od samih početaka. Iako je u regiji prisutan već 30 godina, tek ove subote, 2. srpnja prvi put nastupa u Zagrebu, u klubu Masters, kao gost domaćeg veterana Felvera.



Kao muzički urednik na kultnom Radiju B92 još od 1990. Janjić je predstavljao albume bendova poput Partibrejkersa i Darkwood Duba, ali i talente klupske scene. Danas vidi brojne promjene na sceni. „Promijenili su se ljudi, energija, način komunikacije, muzički afiniteti, opća dostupnost muzike, dominira biznis motivacija raznih uključenih subjekata, brojnija je i življa plejada talentiranih DJ-a i autora, mnogo je više događaja i nezavisnih promotora. Sve je, dakle, naraslo i dosta je kompleksnije, ali se taj posebno kreativan i uzbudljiv dio lokalne scene gdje se događaju pomaci i kreiraju promene i dalje prije nalazi na 'malim' i na sreću vitalnim mjestima”, kaže Janjić.



Scena je, kaže, ostala vitalna i nakon pandemije. “Utjecaj pandemije je u početnom periodu bio vrlo nezgodan za muzičku i širu kulturnu scenu i noćni život. Socijalna davanja su u tom segmentu bila jedva simbolična, neuporedivo niža nego u drugim sredinama, recimo od nekog prosjeka pomoći samostalnim umjetnicima i izvođačima u EU. Ipak, nakon dvije godine svi su i dalje tu, i klubovi do kojih nam je posebno stalo su se vratili, uglavnom svi. Čini se i da je posjećenost porasla, dakle i publika je nepokolebljiva!”



Vlada Janjić privatno sluša sve što ga emotivno dotakne, a na nastupima se drži deep housea uz malo kontemplativnog techna. No često zna iznenaditi i ponekim klasikom. “U nekim trenucima posebne konceptualne posvećenosti događalo se i da su dobre dvije trećine seta bile bazirane na muzici 80-ih i 90-ih, a da o tome malo tko zna ili na osnovu same muzike zaključuje. I to je, rekao bih, dio magije techno kulture kojoj je prije 30 i više godina rijetko tko prognozirao ovakvu putanju i trajanje.”



Uz nastupe po važnim regionalnim i europskim klubovima, Janjić je poznat i kao nezavisni promotor te jedan od organizatora važnog Apgrade festivala u Beogradu na kojeg je uz Solomuna i Tijanu T sljedećeg rujna pozvao i Felvera.

“Iako smo Solomuna navikli viđati na velikim festivalskim binama, ovog ljeta se ukazala rijetka prilika da ga ugostimo u malo drukčijem scenariju. Dolazi nam u zanimljivom trenutku karijere kada se čini da je u njegovim setovima na djelu tranzicija u čvršći i tradicionalniji house zvuk. Tijana je kao neizostavan dio Apgrade mozaika naš logičan izbor, ali i Solomunov, kao česta gošća na njegovoj večeri + 1. Felver će zaokružiti ovakav fini spektar svojom muzičkom erudicijom, iskustvom i prijateljskom energijom, ali i upotpuniti kolor shemu dizajna plakata i geografsku konotaciju”, ističe Janjić.



Prije beogradskog partyja, dvojica iskusnih znalaca koji su obilježili cijelu epohu klabinga u regiji pružit će pravu malu muzičku svečanost ove subote u Mastersu.