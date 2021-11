Najnoviji singl „Krijesnice“ autorska je pjesma Vinka Ćemeraša te vodeći singl uz koji se Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli okreću radu na drugom studijskom albumu.

Iznimno aktivna godina iza grupe Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli rezultirala je još jednim singlom i video spotom! Najnoviji singl „Krijesnice“ autorska je pjesma Vinka Ćemeraša te vodeći singl uz koji se Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli okreću radu na drugom studijskom albumu. Strpljivo čekajući svoj trenutak, pjesma je nastala u jesenskoj i kišovitoj atmosferi: misli i osjećaji prelili su se u tekst, zatim i u glazbu da bi, gotovo godinu dana nakon što je nastala, pjesma bila predstavljena uz impresivnu noir filmsku priču pratećeg video spota.

Ispunjenu emocijama, pjesmu posvećenu onima koje i dalje volimo iako nažalost nisu više kraj nas, Vinko je odlučio obgrliti toplinom i optimizmom koji se krije upravo u simbolici krijesnica – koje će uvijek svijetliti.

Ujedno je riječ o prvoj Vinkovoj pjesmi nastaloj na hrvatskom jeziku, a za koju potpisuje i tekst i glazbu te je s nestrpljenjem dočekao dan kada će zaploviti eterom i doprijeti do slušatelja. „Sama pjesma za mene ima posebno značenje i predstavljam ju bez imalo straha, s velikim uzbuđenjem i zaista me veseli što će ljudi čuti moju iskrenu emociju iskazanu kroz glazbu. Riječima je teško opisati koliko sam sretan što je došao taj trenutak u kojemu predstavljam 'Krijesnice'. Osjećam se kao da je riječ o mojoj prvoj pjesmi – što na neki način i jest budući da je to, nakon ranijih engleskih tekstova, moj prvi cjelokupan (i glazba i tekst) potpis na hrvatskom jeziku“, izjavio je Vinko povodom otkrivanja singla.

Pjesma je, otkriva dalje mladi glazbenik, nastala prošle jeseni, u periodu kada je sam sebi dao zadatak da puno stvara i piše u nadi da će iz toga izaći nešto s čime je u potpunosti zadovoljan: “Pokazalo se da su to upravo „Krijesnice“. Iako subjektivno ne mogu suditi je li to dobar tekst, osobno sam bio zadovoljan s emocijama koje nosi te sam u prosincu prošle godine napisao i glazbu i - to je bilo to. Kada sam ju poslao producentu Skansiju, menadžerici i nekim prijateljima te od njih dobio iznimno pozitivne reakcije, znao sam da je riječ o budućem singlu. Skansi i momci iz benda dodatno su doprinijeli aranžmanu što me također jako veseli jer je zaključena bendovski kao što i treba i biti. Kao što sam rekao, moje uzbuđenje oko ovo pjesme traje veće gotovo godinu dana tako da – nitko sretniji od mene što ju sada mogu predstaviti zajedno s nedavnim snimanjem video spota. :) Iskreno se nadam da će se slušateljima svidjeti ovaj zvuk jer će to obilježiti i naše naredne singlove.“

Spot u maniri kratkog filma snimljen jednog listopadskog vikenda u i ispod grada Zagreba, inspiriran je nekim prošlim vremenima, omiljenim filmovima i filmskim citatima, bezvremenskom ljubavi i – samom pjesmom koja nosi optimizam. Potpisuje ga cijenjeni redatelj glazbenih spotova i nagrađivani filmski režiser Radislav Jovanov Gonzo te je obol koji je pjesma dobila sa spotom došao kao još jedna potvrda da se isplatilo čekati gotovo godinu dana da pjesma nađe svoj put. Zadovoljan ostvarenom suradnjom i filmskom pričom koja prati „Krijesnice“, Vinko komentira: „Zaista sam jako sretan što se Gonzi pjesma svidjela i da je uspio pronaći vremena kako bi ju oplemenio sjajnim video uratkom. Već tijekom razgovora o pjesmi, odmah je imao viziju te mi dao zadatak da pogledam kultni film „Treći čovjek“ iz 1949. godine budući da je „Krijesnice“ mogao zamisliti upravo u takvoj priči. Ton pjesme ga je podsjetio i na Toma Waitsa što mi je, naravno, dodatno imponiralo. Mislim da je atmosferu ove pjesme – malo mračniju, no s velikom dozom optimizma – Gonzo prepoznao i predočio na najbolji mogući način.“

Cijenjeni redatelj osvrnuo se na suradnju otkrivši što ga je sve inspiriralo prilikom stvaranja scenarija za spot: „Pročitavši tekst te nakon dužeg slušanja ove jake pjesme, zatim i razgovora i rakije s Vinkom, zajedno smo zaključili da bismo zapravo htjeli jednostavan spot s naracijom u nekom crno bijelom noir stilu inspiriran raznim citatima nama dragih filmova. Lucija Alfier igra lik 'One' koja se njemu možda zamjerila, nepravedno izgubila i nestala s ovog svijeta te iz njegova stvarnog života; 'one' koja ga prati kao sjena u stopu bilo gdje, sve dok se on ne izvući iz svoje fiksacije i uspije se vratiti u svoj stvarni, opipljivi život“.

Osvijetljeni kraj spota nosi svoj simbolizam ostavljajući pri tom gledateljima prostor za otvorene interpretacije uz što nas je Gonzo iznenadio zagonetno začinivši: „Dakle nije vampir, slobodno iskreirajte svoju verziju priče.“