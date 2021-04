Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli nastupit će 15. svibnja u Zagrebu, a 27. lipnja održat će koncert u Puli.

Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli oduševili su publiku i struku svojim prvim albumom "Na putu", a sada napokon mogu najaviti i koncertnu promociju tog hvaljenog izdanja. U zagrebačkoj Tvornici kulture nastupit će 15. svibnja, a 27. lipnja koncert će održati u pulskom Kaštelu.

"Ne moramo ni pričati o tome koliko nam nedostaju koncerti pa smo jako sretni što ćemo imati svoj koncert u Tvornici i u Puli. To će zaista biti posebno, predstavit ćemo sebe i naš prvi album "Na putu" na najbolji način i na najboljim mjestima. Spremamo se kao nikada do sada i jedva čekamo da podijelimo to s našom publikom", istaknuli su iz benda.

Ulaznice za koncerte dostupne su u pretprodaji u ograničenom broju po cijeni od 50 kuna, dok će na dan koncerta iznositi 70 kuna, a moguće ih je kupiti putem sustava Eventim. Koncert iz Tvornice kulture bit će dostupan i putem live-streama, a ulaznice se također mogu nabaviti u sustavu Eventim.

Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli su album prvijenac "Na putu" u izdanju Universal Music Hrvatska objavili u listopadu prošle godine. Pjesme "Pelin i med", "Samo da ti si tu", "Nauči me", "Dobro je" te "Zrno i pijesak" singlovi su kojima su pokorili domaće top liste, a ovaj sjajni bend može se pohvaliti i s dvije nominacije za glazbenu nagradu Porin. S albumom su nominirani u kategoriji „Najbolji album rock glazbe“, a dobili su i nominaciju u kategoriji „Novi izvođač godine“.