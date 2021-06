Pjesme "Pelin i med", "Samo da ti si tu", "Nauči me", "Dobro je" te "Zrno i pijesak" singlovi su kojima su Vinko Ćemeraš & Talvu Tuuli pokorili domaće top liste, a koje njihova publika uvijek s oduševljenjem dočeka i na nastupima uživo.

Nakon velikog, rasprodanog koncerta u zagrebačkoj Tvornici kulture u svibnju ove godine, Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli svojoj publici pripremaju još jednu poslasticu, a to je koncert u pulskom Kaštelu 27. lipnja!

Pjesme "Pelin i med", "Samo da ti si tu", "Nauči me", "Dobro je" te "Zrno i pijesak" singlovi su kojima su pokorili domaće top liste, a koje njihova publika uvijek s oduševljenjem dočeka i na nastupima uživo. Album "Na putu", u izdanju Universal Music Hrvatska, Vinko će sa svojim bendom tako predstaviti i na pulskoj pozornici. Ovaj sjajni bend može se pohvaliti i glazbenom nagradom Porin koju su dobili upravo za album "Na putu" u kategoriji Najbolji album rock glazbe.

"Bila je to jedna od najljepših večeri za naš bend. Jako sam ponosan na sve nas koji smo zadnjih godinu dana radili sa srcem i uživali u radu na albumu. Uvijek ću reći da smo mi bend koji živi za koncerte, ali kada osvojiš Porin, to je stvarno nešto posebno. Hvala svima koji ste nas doveli do Porina, hvala što vjerujete u nas. Obećajem da ćemo nastaviti biti svoji i trudit se biti i bolji", rekao je Vinko nakon osvojenog Porina.

Ulaznice za njihov koncert u Puli možete nabaviti u sustavu Eventim.

Koncerti u Zagrebu i Puli sufinancirani su putem natječaja "Jer svirati se mora" provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatske glazbene unije.