You Are We za svoj prvi večernji event u kultnom A1 dijelu Aquarius Kluba predstavlja legendarnog DJa i producenta, veterana njemačke elektroničke scene, najpoznatijeg po njegovom svevremenskom hitu “Open Door” te kultnom labelu “Playhouse”, a on je Peter Kremeier aka Losoul!

Losoul, čije ime na prvu asocira na minimal i microhouse, reduciranost, ali i kontinuitet, u zagrebački Aquarius Klub dolazi u petak, 3. svibnja, u sklopu You Are We serijala iza kojeg stoji istoimeni kolektiv/platforma za promociju umjetnosti i glazbe, a koji, nakon što su na otvaranju svoje sezone ugostili Marca Schneidera, nastavljaju ugošćivati kultna lica njemačke elektroničke scene.

Ovoga puta to je već spomenti Losoul, vizionar i jedan od kreatora frankfurtske, kako neki o milja kažu “technohouse” scene. Losoul producira još od 90ih, a iza sebe ime mnoge remikseve kao i studijske albume za razne izdavačke kuće kao što su Hypercolour, Circus Company, Freak n’ Chic i ostale, a ponajviše na legendarnom frankfurtskom labelu Playhouse za koji postaje jednim od ključnih igrača zajedno s Isolée, Ricardom Villalobosom i mnogim drugima. Zvuk koji su gurali nazvan je „microhouse“. Prvi ga je tako imenovao glazbeni novinar Philipp Sherburne, a Playhouse je u potpunosti definirao taj novi glazbeni žanr za nadolazeće diskografske kuće poput Perlona, Kompakta, Force Tracksa i ostalih. Osim što je, po frankfurtskim klubovima, vrtio i pod pseudonimom Don Disco; kao Losoul je napravio bum i izvan granica Njemačke već s prvim singlom “Open Door” ’96, a četiri godine kasnije sa hvaljenim albumom-prvijencem “Belong” dodatno zacrtava svoj stilski teren, na kojem melankoliju detroitskog techna spaja sa zaigranošću housea. Taj teren obuhvaća poprilično široku lepezu različitih ugođaja kojima se prošetao kroz dva desetljeća bavljenja glazbom, od apstrakcije i minimalizma pa do electro-pop suradnji sa svojom vokalnom muzom Malte. Remiksirao je brojna imena kako njemačke, tako i internacionalne elektronike (Blaze, Alter Ego, International Pony, Freaks…), a u međuvremenu je ekspertizu upotrijebio i za skladanje zvučnih podloga za modne i umjetničke web-siteove. U 2018. godini Losoul se vraća u akciju s prvim dužim albumom nakon skoro 10 godina i isporučuje nevjerojatnu kolekciju kompozicija za Hypercolourovo izdanje ”Island Time”, dok u 2019. u sklopu 15-te godišnjice etikete Mule Musiq objavljuje “A Different Wave” EP, čime nastavlja s produkcijom iskrene i nagrađivane glazbe. Ujedno vodi i vlastiti label Another Picture. Uvod i dobar zaplet u večer sprema Ratko Filipović Examine, jedan od producenata koji je uvijek u radu, uvijek između projekata, nastupa ili kućnih odmora, što potvrđuju izdanja i remiksevi na etiketama kao što su Manual Music, Savoir, Etoka, Stolen Moments, Silenced, i ostale te status predavača na EMI učilištu. Nakon gosta pult preuzima YAW rezident DJ i glazbeni selektor Lazo, dugogodišnji producent i član projekata “Luka&Lazo” i “Jedi Jet” s izdanjima na Mo’s Ferry Productions, Archipel, Sthlmaudio recordings, Leftroom i dr., a koji je povodom ovog izdanja You Are We serijala snimio i novi mix. Poslušajte ga ovdje. Početak večeri je u 23 sata uz ulaz od 70 HRK, a kako bi glazbu doživjeli na najbolji mogući način, organizatori spremaju KV2 Audio soundsystem! Sve ostale informacije pratite u službenom Facebook eventu.