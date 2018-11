"Tehnika se može usavršiti, vještina se da naučiti, ali besprijekoran ukus je skoro pa neuhvatljiva rijetkost. Zato je Marc Schneider najdraži DJ tvog najdražeg DJ-a." - riječi su koje najbolje opisuju veterana elektroničke scene koji, u sklopu 'You Are We' večeri, ove subote dolazi u kultni zagrebački klub Masters!

You Are We za svoj prvi event ove sezone, u subotu 24. studenog, u zagrebački Masters dovodi osnivača kultne WordandSound ditribucije, jedne od najvećih distribucija house i techno vinila u Europi od sredine '90-ih godina, a on je Marc Schneider, utjelovljenje utjecajnog dj-a koji lomi melodije, iskapa opskurne must-have trake, pokreće trendove i udiše novi život u ovu umjetnost kad god se ukaže prilika ili jednostavno "DJ-ev DJ".

PR

Rodom iz Hamburga, Marc počinje zgrtati svoju osobnu kolekciju DJ naoružanja 90-tih, u najluđim danima ravea u Njemačkoj, a svojom je pojavom obogatio i sve priče s legendarnih partyja poput Love Parade i originalnog Tresor cluba. U dugogodišnjoj ulozi čuvara dveri za WordandSound distribuciju nadgledao je i preslušao praktički svaki iole vrijedan komad vinyla koji je ušao u državu. I dalje primjenjuje svoje veteransko znanje i status kovača ukusa za DJ pultovima kroz regularne nastupe u prostorima kao što su Panorama Bar (Berlin), Fabric (London), Eleven (Tokyo), Rex Club (Paris), The Bunker (NYC), Bassani (Tbisili), Smart Bar (Chicago), Culture Box (Copenhagen), Watergate (Berlin) i Electric Pickle (Miami). Uz to, već godinama surađuje s klubovima PAL i Golden Pudel. dok se vinil-fanaticima tijekom godina svidio i kroz svoja sporadična, ali visoko cijenjena izdanja i remikseve za izdavače kao što su Circus Company, Silver Network, New Kanada i WordandSoundov projekt Was Not Was.

Uz Marca, u Mastersu vas očekuje i dvojac Balboa live, kojeg čine Ivan Krajcer i Igor Farkas. Okruženi ritam mašinama, sequencerima, synthesizerima, analognodigitalnodrvenim spravama isprepletenih kablova Ivan i Igor stvorili su autentični sonični putopis. Masne basne sekcije u čijim podlogama će se kotrljati acid electro house bitovi amplificirani psihodeličnim slojevima sintetiziranog zvuka, ovaj će prokušani dvojac isporučiti na predstavljanju novog materijala koji će ovom prilikom premijerno izaći iz njihove glazbene oaze.

Večer će zaokružiti nastupi You Are We rezidenta te dugogodišnjih aktera domaće elektroničke scene, FM za otvaranje večeri te Lazo za zatvaranje večeri, u čijoj Top 10 selekciji možete uživati ovdje. Početak je od 23 sata!

Poseban naglasak od ove sezone, You Are We stavlja na serijal edukativnih vizuala: "Ovu sezonu odlučili smo se za jedan pristup dizajnu koji nema samo informativnu svrhu već u isto vrijeme i educira. Svi plakati su na temu "Ljudski otpad" i izlažu činjenice i statistike o otpadu. Prvi u nizu je papirnata šalica za kavu kao simbol single use otpada koji je sigurno jedan od većih problema loše filozofije konzumerizma" - rekao je Marijo Franić, art director i rezident DJ, o ovosezonskom vizualnom identitetu 'You Are We' serijala.