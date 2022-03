Archie Hamilton, Dennis Cruz, Paco Osuna i drugi u Hrvatskoj.

Odbrojavanje do novog, trećeg izdanja najvećeg hrvatskog festivala BSH Island upravo je počelo. Jedini glazbeni festival u potpunom hrvatskom vlasništvu na našu obalu ovog ljeta dovodi neke od najvećih DJ zvijezda današnjice i obećava novu uzbudljivu glazbenu avanturu kakvu još nismo doživjeli.



Od 29. lipnja do 3. srpnja, Noa Beach Club, jedno od najimpresivnijih i najelegantnijih mjesta u jadranskoj regiji s epskim pogledom na kristalno plavo more bit će dom prvim potvrđenim izvođačima, DJ zvijezdama Archie Hamiltonu, Ben Sterlingu, Blackchild, Dennis Cruzu, Paco Osuni i wAFF.

PR Foto: Marko Edge



Britanske zvijezde Archie Hamilton i Ben Sterling na BSH Island donose dašak kombinacije starog i modenog tehno i house zvuka dok će talijanski Blackchild rasplesati posjetitelje uz nove vruće hitove. Tu je i dugogodišnji španjolski pionir Paco Osuna sa svojim svjetskim hitovima poput House With Me, Crazy Circus i brojnim drugima.



Nezaboravnu zabavu priprema i wAFF, jedini britanski umjetnik koji je snimao za Cocoon Svena Vätha, Drumcode Adama Beyera i Desolat Loco Dicea. Pravu poslasticu bez sumnje će pružiti uvijek rado viđeni gost Dennis Cruz, španjolski umjetnik nominiran za brojne prestižne nagrade kao što su najbolji Tech House DJ, najbolji španjolski umjetnik, najbolji DJ i najbolji producent Viciousa čije su izvedbe često na samom vrhu Beatportove ljestvice. Uz klupska događanja, tu su izleti brodom te tajni pop up partyji koji ove godine Festivalu daju još jednu novu, uzbudljivu čar.

PR Foto: Marko Edge



BSH Island jedan je od najuspješnijih festivala u Hrvatskoj koji zasluženo nosi ovo priznanje. Njegovo prvo izdanje 2020. godine na naše je prostore donijelo brojne novitete u svijetu zabave i glazbe. Posebnu pažnju prošlog ljeta privukao je izdvojeni događaj Amnesia takeover Croatia koji je vrhunskom glazbom u impresivnoj povijesnoj tvrđavi Fortica spojio glazbenu avanturu i nesvakidašnju lokaciju od kulturne važnosti. Upravo u najizazovnijim vremenima pandemije koronavirusa, tijekom dvije ljetne sezone u Hrvatskoj su nastupile neke od najvećih svjetskih zvijezda, a kvalitetan i siguran Festival udario je temelje potpuno novoj razini organizacije glazbenih događanja.



Svoju ulaznicu za treće izdanje festivala BSH Island možete osigurati već danas na poveznicama: https://www.noa-zrce.com/en/events/bsh-island-2022 i https://www.entrio.hr/event/bsh-island-music-weekend-22-10651