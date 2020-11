Hit-komedija "Ritina škola" izvedena je 150. put u On line kazalištu uživo i pred publikom u Kazalištu Mala scena

Sinoć je u Kazalištu Mala scena po 150. put izvedena hit komedija "Ritina škola" u kojoj je u ulozi Rite premijerno nastupila Vanda Winter koja je ulogu preuzela od Nataše Janjić Medančić koja je na porodiljnom, a koja je za ulogu Rite dobila gotovo sve kazališne nagrade. Vanda je, sudeći po reakcijama publike, također napravila ulogu za pamćenje. Gledatelji su oduševljeni cijelom predstavom, a njezinu Ritu nazivaju glumačkim ostvarenjem za Oscara.



Marko Torjanac, Vandin partner u predstavi i redatelj predstave, za Vandu ima samo riječi hvale i kaže da se Vanda još jednom dokazala kao jedna od najboljih hrvatskih glumica, oduševljen njezinom glumačkom kreacijom Rite. Torjanac je 150. izvedbu "Ritine škole"čestitao i Nataši Janjić Medančić koja je kolege bodrila gledajući ih na streamingu u On line kazalištu uživo i odmah po završetku predstave na Facebooku napisala čestitku svom "starom ratnom drugu" kako je nazvala Torjanca i Vandi Winter kojoj je poručila da je bila fantastična. Napisala je da su režija i prijenos s četiri kamere bili savršeni i sve pozvala trkom u On line kazalište uživo, a riječi pohvale za prijenos stižu i od mnogih on line gledatelja koji ovu formu prijenosa nazivaju kombinacijom kazališta i filma.



Nakon predstave otvoren je šampanjac na malom prijemu koji se održao na otvorenom ispred Kazališta Mala scena u skladu s epidemiološkim mjerama. Ova izvedba "Ritine škole" bile je ujedno i treća izvedba u On line kazalištu uživo koje prenosi predstave s četiri kamere i koje putem streaminga možemo gledati gdje god da se nalazimo.



Time su prvi on line prijenos uživo imale sve tri predstave u ovom prvom ciklusu On line kazališta uživo. Već sljedeće nedjelje, 15. studenoga na rasporedu je ponovno "Velika Zvjerka", urnebesna komedija o lovu na posao života, a 22. studenoga komedija za samopomoć u teškim vremenima "Tko je ovdje lud?". "Ritina škola" je na rasporedu On line kazališta uživo ponovno je 29. studenoga.



Ulaznice za On line kazalište uživo možete, po cijeni od 39 kuna, kupiti na https://live.planet-art.hr/ i svake nedjelje u 20h možete gledati predstave on line uživo na svim uređajima koji imaju internet.