DJ Garth, koji je stvarao svjetsku elektroničku scenu, prvi put dolazi u Hrvatsku - u subotu, 9. studenog nastupit će na proslavi petog rođendana Imogen Recordingsa

Početkom 90-ih u svijetu se počela oblikovati scena elektroničke glazbe kakvu poznajemo danas. Jedan od onih koji su dali ključan doprinos bio je DJ Garth, rođeni Britanac koji je inspiraciji za život i djelovanje pronašao u San Franciscu. Ovaj legendarni house DJ, producent i vlasnik diskografske kuće, a u posljednje vrijeme i uspješan filmski glumac, prvi put dolazi u Hrvatsku gdje će u subotu, 9. studenog nastupiti na proslavi petog rođendana etikete Imogen Recordings u zagrebačkom klubu Super Super.

- Jedan si od ljudi koji su stvarali scenu elektroničke glazbe u San Franciscu. Kakvi su bili počeci u to uzbudljivo vrijeme?

San Francisco ima dugo živopisno nasljeđe subkulturnih scena. Oduvijek je bio najliberalniji grad u Sjevernoj Americi, kao i mjesto nastanka pokreta pisaca beatnika, hipija, boraca za gay prava te cosmic disco glazbe. Rekao bih da je doprinos moje generacije bio razvoj acid housea, a moja zasluga je promoviranje britanske klupske glazbe u Americi.

- Veliku ulogu na sceni imao je Wicked Sound System kolektiv kojeg si osnovao s prijateljima. Prve full moon partije imali ste ispod Golden Gate Bridgea u San Franciscu. Kako je počela ta priča?

Pa ovisi s kim razgovarate. Za mene je počela još za života u Engleskoj, kada sam se sprijateljio s ekipom Tonka Sound Systema. Na redovitom mjesečnom partiju DJ Harveya u Brightonu upoznao sam sve buduće članove Wicked Sound Systema. Upravo sam tada dobio željenu zelenu kartu koja mi je omogućila preseljenje u San Francisco, grad u koji sam se zaljubio u ljeto 1988. godine. Prije nego što sam otišao, pozvao sam svoje prijatelje iz Tonke da mi pomognu u stvaranju scene u San Franciscu. Srećom, svi su došli u roku od nekoliko mjeseci i Wicked se rodio s prvom zabavom na plaži pod punim mjesecom u veljači '91. godine. Idućih šest godina organizirali smo beach partije svakog punog mjeseca neovisno o vremenskim prilikama što je dalo pravi zamah klupskoj sceni, a kasnije smo imali i Greyhound autobus kojim smo išli na turneje.

- Je li Wicked Crew još aktivan?

Da, uzeli smo pauzu 2004. godine, nakon 13 godina djelovanja, no okupili smo se opet na 20. obljetnici. Okupljanje je premašilo sva očekivanja i pretvorilo se u turneju koja je kulminirala u Japanu. Od 2011. u San Franciscu održavamo velike godišnje zabave s povremenim gostovanjima u New Yorku, Los Angelesu i drugim mjestima. Wicked Records se također vratio s malim serijama vinila, ali i digitalnim izdanjima.

- Glazbu puštaš samo s ploča koje u posljednje vrijeme doživljavaju preporod? Što potiče mlađe generacije koje nisu odrastale s tim medijima da ga prihvate? Po čemu se vinili toliko razlikuju?

Da, uvijek sam svirao samo vinile. Jednostavno nikad nisam vidio privlačnost u sviranju pjesama na CD-u ili laptopu. To je osobni izbor i ne očekujem da ga drugi slijede. Za mene je to izvorna umjetnička forma. Već provodim dovoljno vremena buljeći u ekran računala. Moja 16-godišnja kći misli da su ploče kul. Često je uhvatim kako kopa po policama pa sam joj kupio vintage gramofon i zvučnike zbog čega joj zavide prijatelji. Mislim da su vinili privlačni jer proizvode nepobjedivi topli zvuk. Također, vrlo sam vizualan tip pa mi pamćenje naslovnica olakšava traženje pjesama za puštanje. U protivnom, izgubio bih se u popisu pjesama umjesto da se uklopim u energiju plesača ispred sebe.

- Osobno i kao dio Wicked ekipe, stvarao si temelje za elektroničku scenu kakvu poznajemo danas. Misliš li da se to danas može zvati scenom ili je u potpunosti postala industrija i otišla u mainstream?

Išli smo svojim putem i zabavljali se. Stvari dolaze do izražaja ako ste ustrajni i ako se pritom ne izgubite u vlastitom egu i lažnoj veličini. Trenutno u klubovima i na festivalima ipak mogu osjetiti puno te duboke, psihodelične vibracije po kojoj su Wicked i moja etiketa Greyhound bili poznati.

- U posljednje vrijeme sve više te vidimo u glumačkim ulogama. Kako je došlo do bavljenja glumom?

Prije devet godina preselio sam u Los Angeles i redatelj Dan Frank ponudio mi je da napravi dokumentarac o mojoj DJ karijeri. Do toga nikad nije došlo, no Dan mi je ponudio ulogu u filmu Speed Dragon, a ja sam iskoristio taj sudbonosni trenutak bez puno razmišljanja. U Los Angelesu je mnogo mogućnosti kakvih nema u drugim gradovima. Ovdje mogu raditi filmove, reklame, muzičke spotove, sinkronizaciju crtića, naraciju u dokumentarcima.

- Što je zajedničko glazbi s glumom?

Obje su svakako umjetničke forme te kao umjetnik i zabavljač ne vidim granice. Sviranje ploča, stvaranje glazbe i gluma pružaju mogućnost pričanja personalizirane priče na jedinstven način. S druge strane, kao glumcu humor mi daje nove mogućnosti izražavanja kakve nisam imao u glazbi.

- Koji te glazbeni žanrovi posebno privlače danas?

Uvijek sam svirao house, techno, cosmic disco, psyche rock i dub, a tako je i danas. Ako baš hoćete, ta glazba je svevremenska.

- Koliko si aktivan danas? Sviraš li često? Produciraš li glazbu u posljednje vrijeme?

Ne sviram često kao nekad, no i dalje nastupam gdje god me žele. Sviram redovito u Denveru, Los Angelesu i San Franciscu te jednom godišnje u New Yorku i na Havajima. U prosincu ću svirati na festivalu u Tajlandu, a posebno se veselim svirci u Hrvatskoj koju ću posjetiti prvi put.

- Je li ti imalo poznata lokalna glazbena scena? Što su tvoje prve asocijacije na Hrvatsku?

Čuo sam mnogo o ljepotama vaše zemlje. Moji prijatelji je posjećuju svake godine. S glazbene strane, poznata mi je i kao mjesto održavanja Love International festivala. Dok sam vodio svoju etiketu Greyhound, negdje oko 2000-ih tada mladi hrvatski producent Augie dao mi je svoje demo snimke. Svidjele su mi se pa smo izdali njegov EP pod imenom Ambusher. Stvarno se veselim mom prvom dolasku u Hrvatsku. Let’s get Wicked and dance!

Na dvodnevnoj zabavi Imogen Recordingsa 8. i 9. studenog uz DJ Gartha nastupit će i američka house zvijezda Kai Alcé te domaćini Ilija Rudman i Antonio Zuza.

