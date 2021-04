Palicu umjetničke ravnateljice Muzičkog biennala Zagreb od ove godine je preuzela mlada i uspješna hrvatska skladateljica s bečkom adresom – Margareta Ferek-Petrić.

Muzički biennale Zagreb, ključni festival suvremene glazbe u Hrvatskoj, ove godine kreće u svom redovnom terminu, međutim 60. rođendan jednog od najvažnijih međunarodnih festivala suvremene glazbe proteći će u nešto drugačijem obliku. Pandemija koronavirusa i potresi koji su pogodili Hrvatsku izmijenili su desetljetnu tradiciju MBZ-a, no organizatori su ustrajni u tome da publici ponude najaktualniju suvremenu glazbu kao i dosad. MBZ će se tako održati od travnja do rujna ove godine u četiri programska bloka - Furioso!, Shifting, Le sacre de l´été i Celebration!

Palicu umjetničke ravnateljice Muzičkog biennala Zagreb od ove godine je preuzela mlada i uspješna hrvatska skladateljica s bečkom adresom – Margareta Ferek-Petrić. Pred njom je bio naporan posao i program MBZ-a kreirala je u do sada ne doživljenim uvjetima. Međutim, njeni znanje i kreativnost bili su ključni da Muzički biennale Zagreb svoje jubilarno izdanje održi upravo onako kako zaslužuje - u proslavi!

"Publika svih godišta moći će uživati u MBZ-u na raznim gradskim lokacijama, kao i u online formatu. Dijeljenjem na četiri dijela, odnosno bloka, nadamo se omogućiti nesmetano i sigurno održavanje festivala unatoč mjerama usred pandemije i unatoč posljedicama potresa", istaknula je umjetnička ravnateljica.

Margareta Ferek-Petrić obrazovala se na Sveučilištu za glazbu i primijenjene umjetnosti u Beču kod Ivana Eröda, Chaye Czernowin i Klaus-Petera Sattlera. Napisala je velik broj solo i komornih skladbi, vokalnih i orkestralnih djela, glazbu za kazalište i za jazz orkestre. Njezine kompozicije redovito izvode ugledni ansambli i glazbenici diljem svijeta. Margareta Ferek-Petrić je na Muzičkom biennalu Zagreb dosad sudjelovala isključivo kao skladateljica.

U suradnji s vokalnim ansamblom Antiphonus nastala je Margaretina skladba “Silentium” koja je 2015. bila praizvedena u muzeju Mimara, dok je na festivalskom izdanju 2019. predstavila skladbu za trio Marsupilami “What happens to the hole when the cheese is gone” koja se, kao i mnoge njene druge skladbe, ističe znakovitim imenom.

Dobitnica je stipendija raznih ustanova i zaklada te brojnih nagrada među kojima je i nagrada grada Beča za glazbu te godišnja nagrada HDS-a “Boris Papandopulo”. Njezine skladbe naručuju brojni ugledni međunarodni ansambli, a skladateljica je česta gošća važnih međunarodnih festivala.

Ovogodišnji MBZ donijet će nam mnoštvo skladateljskih stilova i karaktera, kontrast generacija, starog i novog, tradicionalnog i suvremenog, upravo zahvaljujući umjetničkoj viziji Margarete Ferek-Petrić.

Kompletan program ovogodišnjeg MBZ-a pogledajte OVDJE.