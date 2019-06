Uz najskuplji line up ikad te pozornicu veličine rekordnih 1500 metara kvadratnih, Park Mladeži se od 12. do 14. srpnja sprema na ulazak u veliku ULTRA Worldwide obitelj u velikom stilu!

Festival ULTRA Europe nakon šest nezaboravnih godina otvara novo četverogodišnje poglavlje na stadionu Park Mladeži. Nova će lokacija već u prvoj godini zabilježiti povijesne rezultate – sedmo izdanje upisat će svog milijuntog gosta, a zbog rekordne prodaje ulaznica očekuje se i nikad veća posjećenost. Ove su brojke rezultat cjelogodišnje uspješne strategije i vizije organizatora koji ne odustaju u namjeri da ovaj festival postane najvećim u Europi. Uz najskuplji line up ikad te pozornicu veličine rekordnih 1500 metara kvadratnih, Park Mladeži se od 12. do 14. srpnja sprema na ulazak u veliku ULTRA Worldwide obitelj u velikom stilu!

“Sretni smo što možemo potvrditi da smo s Gradom Splitom i Javnom ustanovom športski objekti Split dogovorili četverogodišnju suradnju te da ćemo zajedničkim naporima Park Mladeži razviti u vodeću sportsku i event lokaciju u regiji. Poljud je proteklih godina dao veliki doprinos razvoju i atraktivnosti festivala ULTRA Europe koji će se nastaviti dalje razvijati i rasti u novom domu, gdje će ostati najmanje do 2022. godine. Ponosni smo da ćemo upravo ovdje, već prve godine, zabilježiti milijuntog gosta te, prema procjeni prodanih ulaznica, ugostiti rekordan broj posjetitelja“ – izjavio je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live, organizatora festivala ULTRA Europe te je dodajo: “Park Mladeži nama nije nikakva novost. O ovoj smo lokaciji ozbiljno razmišljali i 2012. godine, prije nego smo odabrali Poljud. Samo je jedan kilometar dalje, a zbog svoje veličine otvorio nam je nove mogućnosti u produkcijskom i organizacijskom smislu. Tako ćemo zbog boljeg rješenja na samom ulazu moći smanjiti vrijeme ulaska na stadion, a također, zbog većeg broja izlaza, sigurnost naših posjetitelja ove će godine biti na još višem nivou. Ono što nas posebno veseli je činjenica da će Splićani od sada moći bodriti Hajduk s Poljuda I gledati vrhunski europski nogomet te istovremeno uživati u festivalu koji je postao jedan od zaštitnih znakova njihova grada.“

Park Mladeži je veći za 15 000 kvadratnih metara od Poljuda, što predstavlja tri čak nogometna igrališta, a to daje nove mogućnosti organizatorima. Nova je lokacija udaljena samo kilometar od Poljuda, bliža je staroj gradskoj jezgri, okružena je brojnim hotelima, u blizini je shopping centra, velikog izbora restorana, parkinga za vozila te javnog prijevoza. Centralni nogometni teren je istih dimenzija kao i na staroj lokaciji ali je direktno povezan i okružen zelenilom što u konačnici otvara mogućnost korištenja 30 000 kvadratnih metara te povećanje kapaciteta za 55 000 posjetitelja. Organizatori najavljuju nikad veću pozornicu koja će se prostirati na 1.500 m2 površine, a bit će to najveća pozornica ikad postavljena u regiji. S dodatnim produkcijskim elementima, poput 1000 kvadratnih metara led ekrana, brojnih rasvjetnih tijela te specijalnih efekata, posjetitelje očekuje uistinu posebno sedmo festivalsko izdanje. Spektakularni vatromet koji je postao zaštitni znak festivala ULTRA Europe i ove će godine zapaliti splitsko nebo, a svojim jedinstvenim dizajnom od 360 stupnjeva, jedan je od glavnih i posebno uzbudljivih trenutaka svake festivalske večeri. Zbog infrastrukture Parka Mladeži sprema se bolje iskustvo i VIP gostima jer će postojati posebni ulazi te direktan pristup ložama.

U nekoliko sljedećih dana definirat će se svi detalji ugovora između Javne ustanove športski objekti i tvrtke MPG Live. “Ovaj vrhunski glazbeni doživljaj koji je Split i Jadransku obalu upisao u međunarodnu kartu festivala ovim će afirmirati i novi prostor u gradu Splitu te ga učiniti atraktivnim, što je sasvim sigurno dodatna vrijednost koju donosi ULTRA. Dobra suradnja s Javnom ustanovom športski objekti Split koja upravlja i održava Park Mladeži, kroz ugovor, u suradnji s MPG-om i ULTRA MUSIC FESTIVALOM, omogućit će dodatne, prijeko potrebne investicije u infrastrukturu ovog športskog objekta. Gradska uprava posebno je zatražila, a organizator je za to izrazio razumijevanje, da se potrebe okolnog stanovništva također uzmu u obzir“, poručili su iz Grada Splita nakon završetka sastanka.

Svoju je priču festival ULTRA Europe započeo 2013. godine na stadionu Poljud, domu HNK Hajduk, a predstojeće utakmice, koje su tek nedavno potvrđene, razlog su novonastaloj situaciji. “HNK Hajduk je plasmanom na kraju prošle sezone izborio sudjelovanje u Europi u koju kreće utakmicama od prvog pretkola UEFA Europske lige. One su na rasporedu već 11. i 18. srpnja te se, u slučaju prolaska, nastavljaju drugim pretkolom već 25. srpnja, a u međuvremenu će na Poljudu HNK Hajduk biti domaćin i u prvoj utakmici HT Prve lige. Praktički do samog kraja svibnja nije bilo poznato iz kojeg pretkola UEFA Europske lige Klub kreće u svoj europski nastup i kad će na Poljudu trebati organizirati prve utakmice. Plasman na četvrto mjesto prema UEFA kalendaru Hajduku je tako osigurao da već u srpnju možda na Poljudu dvaput bude domaćin u pretkolima UEFA Europske lige, dok je ždrijeb domaćeg natjecanja odlučio da i u HT Prvoj ligi već 21. srpnja Hajduk treba igrati na Poljudu. Stoga je bilo moguće i da će od 11. do 25. srpnja (ako prođe prvo pretkolo protiv suparnika s Malte) HNK Hajduk trebati triput igrati na Poljudu. Ždrijeb je bio tek 18. i 19. srpnja u Nyonu i do tada se nije znao raspored suparnika i domaćinstava za oba pretkola. Stadion u Dugopolju za tu fazu europskog natjecanja ne bi bio adekvatan, pa Klub nije ni imao puno izbora kako bi pozitivno odgovorio svim obvezama koje ga tijekom srpnja u Splitu očekuju” - kazao je voditelj Odjela za odnose s javnošću HNK Hajduk Ante Bilić.

Već dobro poznate pozornice koje će i ove godine dočekati najveća imena svjetske elektroničke scene neće se mijenjati, ali zbog veće površine ukupno će iskustvo posjetiteljima biti puno bolje. Njihova će povezanost biti bolja što će fanovima otvoriti mogućnost da uživaju u još više glazbe i izvođača. Podsjećamo, Swedish House Mafia , Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa ovogodišnji su headlineri, a pridružit će im se i Art Department, Cheat Codes, Jeffret Suttorius, Lost Kings, Nicky Romero, Patrice Baumel i Sunnery James & Ryan Marciano. Još se 50 imena upisalo na listu izvođača koji će nastupiti na jednoj od četiri pozornice, nakon čega kreće prava destinacijska avantura koja povezuje sve ono najbolje – vrhunsku glazbu, nestvarne lokacije te stvaranje uspomena i druženje s posjetiteljima koji stižu iz više od 140 zemalja svijeta.

Ulaznice za sedmo izdanje festivala ULTRA Europe mogu se kupiti na prodajnim mjestima Tisak Media, putem sustava Ticketshop.hr te na službenoj web stranici. Sve ostale informacije mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com, a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com.