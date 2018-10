Disk-džokej je osoba koja je, po jednostavnoj definiciji, zadužena za puštanje snimljene glazbe u javnim prostorima. Idući gost večeri forty FIFTY u Mastersu postao je DJ-em prije nego što je ta riječ ušla u masovnu upotrebu.

Danas 66-godišnji Daniele Baldelli, koji sam sebe naziva najstarijim Dj-em u Italiji, proslavit će iduće godine 50. obljetnicu karijere. Golema većina njegovih kolega te partijanera nije se ni rodila kad je daleke 1969. kao 17-godišnjak počeo s nastupima u blizini turističke meke Riminija i ubrzo pronašao način kako da premosti pauzu između dvije pjesme.

O ovoj istinskoj legendi i inovatoru ne samo talijanske scene, u njegovoj zemlji govore samo u superlativima, najčešće ga pritom nazivajući maestrom. Svojim je pristupom puštanja ploča 70-ih godina izazvao revoluciju u ondašnjem poimanju diskoteke, jer je u nastupima miksao žanrove kao što su krautrock, funk, dub, italo disco, tribal, psychodelic rock, synth pop, afro i brazilsku glazbu, sa svim vrstama elektronike. Zbog miješanja dotad nespojivih hipnotičkih zvukova sa svih strana svijeta, Danielea smatraju začetnikom eklektičnog i ezoteričnog stila zvanog Cosmic Disco.

Izvan Italije bio je praktički nepoznat sve do 2000-ih, no danas diljem svijeta predstavlja najbolje iz svoje kolekcije od čak 65 tisuća ploča. Učinit će to i u Mastersu u subotu, 20. listopada uz legende ovdašnje scene – Felvera i Pepija Jogardea, ali i posebnog gosta. U Zagreb se nakon dugo vremena vraća Dave Mothersole, zvijezda glasovitih Stereo Studio partyja, koji je 2000-ih igrao važnu ulogu u oblikovanju londonskog tech-house zvuka. Budući da ga se u zadnje vrijeme ne može često vidjeti za pultom, nastup u Mastersu bit će rijetka prilika za uživanje u njegovom šarolikom presjeku muzike, kojim će napraviti sjajan uvod u svirku Danielea Baldellija.

Nakon nedavnog ekstatičnog tuluma s Johnom Acquavivom, slijedi nam jedinstvena zabava s odličnom postavom predvođenom još jednim svevremenskim Talijanom, pretečom DJ-eva, koji je publiku odavno osvojio svojim pionirskim vještinama, tehničkim istraživanjem i nadasve – strašću.