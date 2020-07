"Uvijek ljudi hvale moje pjesme, no ovaj sam put dobio pohvala više no ikad", istaknuo je pjevač Tedi Grubica.

Mladi pjevač Tedi Grubica ne staje kada su u pitanju nove pjesme. Nakon što su ga otkrili brojni velikani regionalne glazbene scene, on nastavlja korak po korak osvojiti eter i utaboriti se na estradnoj sceni.



Ovaj istarski glazbenik svoju je novu pjesmu prepustio u ruke pravim stručnjacima, pa je tako za tekst pjesme "Još si u krvi“ zaslužan Nenad Ninčević, dok je glazbu radio Grigor Koprov, a aranžman Vladimir Dojčinovski. Pjesma se stvarala u Zagrebu, Skopju i Beogradu, ali zato je spot snimao u svojoj rodnoj Istri.



Spot za pjesmu snimljen je u pulskoj gimnaziji te Muzeju dobrih uspomena, a ocrtavaju ga boje koje su ovaj spot učinile pravim melenom za oči.



Sve je snimano pod redateljskom palicom MedVid produkcije koja je cijelu priču snimila filmskom kamerom kakve se koriste u holivudskoj filmskoj industriji pa stoga i ne čudi da je video spot već na prvu dobio cijeli niz dobrih kritika.



"Uvijek ljudi hvale moje pjesme, no ovaj sam put dobio pohvala više no ikad. Pjesma budi neke dobre emocije jer ima dobar ritam. Želim upravo to – da moje pjesme dođu do srca. Sretan sam što početak moje ozbiljnije karijere obilježavaju dobre pjesme jer svi znamo da je u ovim vremenima teško biti drugačiji. Vjerujem u ovu pjesmu i siguran sam da svatko tko je posluša – poslušat će je još jednom“, kazao je Tedi Grubica kojeg su već mnogi prozvali najvećom nadom domaće estrade.