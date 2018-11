Na nedavno održanoj dodjeli nagrada domaće i regionalne elektroničke glazbene industrije, Ambasador nagradama, Sonus festival je opet dokazao kako je omiljeni hrvatski festival prema izboru fanova.

Paški Sonus festival treću godinu zaredom osvojio je Ambasador nagradu za najbolji hrvatski festival u konkurenciji s vrlo uspješnim festivalima Dimensions, Outlook, Sea Star i Modem festivalom.

„Velika nam je čast što smo treću godinu za redom dobili Ambasadora, pogotovo jer je konkurencija bila doista jaka. To je zaista potvrda da se sav naš trud isplati. Neizmjerno smo zahvalni svima koji podržavaju naše evente, ne samo Sonus, nego i #WELOVESOUND festival. Svaka čast Ambasador timu, koji diže svijest da je jako puno ljudi koji uživaju u ovoj glazbi i podržavaju scenu,“ rekao je osnivač Sonus festivala - Dalibor Oliver Zjačić.

Sonus festival će se 7. godinu zaredom, u kolovozu 2019. godine, održati u klubovima na plaži Zrće, a točan datum bit će objavljen uskoro. Kao i prethodnih godina, možemo očekivati desetke tisuća gostiju iz više od 65 zemalja svijeta koji samo zbog Sonusa dolaze u Hrvatsku plesati uz kremu elektroničke techno glazbe.

Sonus festival je tijekom prethodnih nekoliko godina ugostio imena poput Carl Coxa, Solomuna, Sven Vätha, Richie Hawtina, Ricarda Villalobosa, Adam Beyera, Loco Dicea, Chris Liebinga, Pan-Pota, The Martinez Brothers, Tale Of Us, Joseph Capriatija, Jamie Jonesa, Sam Paganinija, Seth Troxlera, Marca Carole, Maceo Plexa, Apolloniae, Len Fakija, Matadora, Enza Siraguse, tINI, Monike Kruse i mnogih drugih.

U organizaciji Sonus ekipe je i novi međunarodni festival #WELOVESOUND koji će se u lipnju 2019. godine održati u Zagrebu, treću godinu zaredom. Za više informacija, pratite Sonus i #WELOVESOUND na društvenim mrežama.

