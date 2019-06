Uz jednog od najcjenjenijih DJ-a na svijetu, gosti proslave su i kanadski ambasador funka Walla P i domaći producent Koolade. Tulum u dvorištu pivovare je besplatan.

Svirao je gitaru, bas i bubnjeve u više bendova nego što Norveška ima jezera. Okušao se i u violončelu, no više ga je tada zanimala svirka u raznim žanrovima od punka do psihodeličnog popa. Smiješila mu se i karijera kuhara, no nakon što su ga 1994. prijatelji pozvali da bude DJ u njihovom novom klubu, radost reprodukcije ploča za pultom učinila je svoje. Prins Thomas postao je jedna od ikona norveške elektroničke scene, ali i šire. Nema stoga boljeg gosta za novo izdanje Freilaufa te proslavu treće godišnjice The Garden Breweryja u subotu, 15. lipnja u dvorištu pivovare uz besplatan ulaz za sve!

Prins Thomas prve je korake kao DJ napravio kad je imao devet godina, puštajući hip hop i electro usporedo sa svojim break dance pokušajima. Mnogo kasnije izrastao je u majstora sa svim karakteristikama dobrog DJ-a: odličnom vještinom, produkcijom, remixevima kakve bi mnogi poželjeli raditi te sposobnošću besprijekornog slaganja stvari, dodajući im novu dimenziju. U svojim setovima savršeno miješa staro s novim, minimal s balearicom, Detroit technom, discom ili svojim klasicima, a nađe se tu i primjesa krautrocka, psihodelije i prog rocka.

No, ovo izdanje Freilaufa ususret ljetu donosi još raznovrsnih glazbenih poslastica. Iz Montreala dolazi Walla P, radijski voditelj i DJ nadaleko poznat kao ambasador funka i boogieja. Te i slične zvukove poput hip hopa, jazza i soula puštat će na europskoj turneji u sklopu koje dolazi u Garden. U omiljenoj pivovari nastupit će i njegov prijatelj Koolade, jedan od najproduktivnijih hrvatskih producenata, već godinama prisutan na domaćoj i inozemnoj hip hop sceni. Uz brojna vlastita ostvarenja surađivao je s gotovo svim domaćim protagonistima tog žanra, ali i svjetskim imenima poput Masta Acea i Ghostface Killaha.

Kakav bi to rođendanski tulum The Garden Breweryja bio bez njegovog spiritus movensa Nicka Colgana te glazbenog direktora Pepija Jogardea, ujedno i oca Freilaufa. Svojim Adriatic Coasting zvucima uvest će nas u pravo glazbeno veselje koje će kulminirati nastupom Prinsa Thomasa, atrakcije svjetskih klubova i festivala, čiji će moto obilježiti i ovu večer: uživajmo i u kratkom vremenu sve dok traje!