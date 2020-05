Ivan Šebalj je vrijeme pandemije koronavirusa iskoristio za stvaranje novih singlova, kako za sebe, tako i za druge izvođače.

Dvadeset i sedmi dan mjeseca svibnja mnogi budući mladenci kao i svi zaposlenici u 'industriji vjenčanja' zapamtit će po popuštanju mjera i ukidanju zabrana, što se tiče organizacije vjenčanja u Hrvatskoj. Uz mnoge ugostitelje, organizatore, dizajnere, fotografe u ovom poslovnom sektoru djeluju i mnogi glazbenici, među kojima je i mladi vinkovački kantautor Ivan Šebalj.

Kreativni Šebalj je ovu pauzu iskoristio za stvaranje novih singlova, kako za sebe, tako i za druge izvođače. Jedna od nastalih pjesama je 'Trebaš mi' koja podsjeća na velike tamburaške hitove kao što su 'Želim te noćas', 'Sad kada došla si', koje je spomenuti pjevač snimio u vremenu dok je bio frontman Bosutskih Bećara.

U potpisu novog singla podjednake su autorske uloge između Ivana i Marina Bande, talentiranog osječkog glazbenika koji se nakon povratka iz Amerike također posvetio glazbenom stvaralaštvu.

Montažu za video spot odlično je napravio Slovenac Rok Maver, iskoristivši mnoge snimljene kadrove sa raznih vjenčanja iz protekle dvije godine na kojima su baš Ivan Šebalj i njegovi Becharsi svojom svirkom pripomogli u stvaranju nezaboravnih trenutaka.

'Sretan sam što smo se svi skupa dobro odmorili od raznih svirki, koncerata, nastupa na vjenčanjima. U svakom zlu uvijek mora biti nešto dobro, pa bi svakako period iza nas volio pamtiti na taj način. Ekipa iz mog banda THE BECHARS je zajedno sa mnom uspjela odmoriti i 'napuniti baterije' za novu turneju kojoj iskreno 'ne vidimo kraj'! Drago nam je da ljudi prepoznaju naš rad i kvalitetu sviranja, a sve više i umjetničkog stvaralaštva kojim želimo dati svoj doprinos hrvatskoj sceni! Čekali smo današnji dan kako bi premijerno sa svojom publikom podijelili spot za pjesmu 'Trebaš mi'! Uz sva ograničenja i maksimalnu odgovornost uspjeli smo stvoriti jedan zanimljiv uradak, koji će se, vjerujemo 'usidriti' u fonotekama naših fanova među kojima su sigurno i naši budući mladenci kojima je ovaj period zasigurno bio stresan. Vjenčanje je mnogima jedan od najbitnijih dana u životu, a neizvjesnost koja je zavladala s mnogim, tada neodgovorenim pitanjima sada je gotova! Drago mi je što je svu negativu i neizvjesnost koja se pojavljivala u periodu iza nas pobijedila jedna pozitivna vjera u bolje sutra! To 'sutra' je stiglo i sretan sam što ćemo ponovno moći raditi ono što najviše volimo i za što živimo, a to su svirke i nastupi pred našom vjernom publikom!' – kazao je Ivan Šebalj.