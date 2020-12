Božićne pjesme i albume objavljuju mnogi izvođači svake godine, no neki od njih uspješniji su od ostalih. Istražili smo koji su najprodavaniji božićni albumi svih vremena.

Blagdansko razdoblje Božića unazad nekoliko desetljeća plodno je tlo za brojne glazbenike koji iz godine u godinu objavljuju vlastite božićne albume. Provjerili smo koji su naprodavaniji albumi svih vremena, a u sjajnom društvo našli su se glazbenici poput Elvisa Presleyja i Mariah Carey.

"Elvis' Christmas Album" - Elvis Presley

Kralju rock'n'rolla ovo je treći studijski album i prvi božićni koji je objavio u svojoj bogatoj karijeri. "Elvis' Christmas Album" objavljen je 15. listopada 1957. godine, a do danas je ostao jedan od najprodavanijih i najstreamanijih božićnih albuma svih vremena. Album je postigao dijamantnu nakladu nakon Elvisove smrti. "Santa Claus Is Back in Town", "White Christmas", "Santa Bring My Baby Back (To Me)" i "I'll Be Home for Christmas" samo su neke od pjesama koje su se našle na ovoj uspješnici.

"These Are Special Times" - Celine Dion

Kanadska diva Celine Dion 30. listopada 1998. godine je objavila svoj šesti album "These Are Special Times", koji je ujedno i prvi božićni album na engleskom jeziku u njezinoj karijeri. Platinasta naklada, nekoliko milijuna prodanih primjeraka i nove obrade božićnih klasika samo su neki od epiteta kojim se ovaj album može pohvaliti. S pjesmom "The Prayer" koju je snimila s Andreom Bocellijem, a koja se nalazi na ovom albumu, Celine je osvojila i Zlatni globus, a danas je ovaj album i dalje jedno od najprodavanijih božićnih izdanja na svijetu.

"Merry Christmas" - Mariah Carey

"All I Want for Christmas Is You" jedna je od najpopularnijih pjesama na svijetu ako pričamo o božićnom razdoblju, a upravo ta pjesma nalazi se i na albumu "Merry Christmas" koji je Mariah Carey objavila 28. listopada 1994. godine. Radi se o njezinu četvrtom studijskom albumu, a do danas je imao nekoliko reizdanja. Carey je u vrijeme izdavanaja albuma u intervjuima često govorila o svojoj vjeri u Boga te povezanosti svoje spiritualnosti sa glazbom. Unatoč činjenici što joj kritičari nisu nakon same objave albuma bili naklonjeni, danas se većina njih slaže da se radi o jednom od najboljih božićnih izdanja ikada objavljenih.

"Christmas" - Michael Buble

"Christmas" je sedmi studijski album Michaela Bublea koji je svoje mjesto pod suncem našao kao jedan od najomiljenijih izvođača na svijetu. Album je objavljen 21. listopada 2011. godine, a Buble je u svom stilu obradio klasike poput pjesama "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "Santa Claus Is Comin' to Town", "White Christmas" i "Jingle Bells". Iako Michaelu Bubleu ovo nije prvo božićno izdanje, radi se o božićnom izdanju koje je njegovo najprodavanije.

"Merry Christmas" - Johnny Mathis

Američki pjevač Johnny Mathis svoj je prvi božićni album "Merry Christmas" objavio 1958. godine, a već iste godine srušio je sve top ljestvice uspjehom ovoga izdanja. Posljednje reizdanje albuma objavljeno je prije pet godina, a sudeći po komentarima brojnih svjetskih uglednih časopisa o glazbi, "Merry Christmas" jedno je od najpopularnijih božićnih izdanja svih vremena.