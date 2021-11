Tonija Starešinića je za "Digital Traffic Jam" inspirirao nedavni kolaps najpopularnije društvene mreže, a na pjesmi gostuje i njegov kolega iz Chuia, saksofonist Vojkan Jocić koji je svojim solom savršeno dočarao kaos digitalnog života.

Toni Starešinić (Chui, Mangroove...) objavio je spot za "Digital Traffic Jam", prvi singl s novog solo albuma "Survival Kit". Spot je režirao Arsen Oremović.

„Zbog stanjenih budžeta, u modi su lyric video klipovi, a kako je u našem slučaju to bilo stanjeno do nule, a radi se o instrumentalu, mogućnost 'lyricsa' automatski je otpala. Stoga sam, preko očekivanih kadrova furioznih i ritmički montiranih kadrova prometne gužve, odlučio bar popisati instrumente. Utoliko više što doista nije naodmet ukazati na to da odlični solo potiče od (distorziranog) saksofona što mnogi vjerojatno ne bi skužili na prvu. Ne znam ni sam otkud ideja za 'killbilovsku' poetizaciju meni omiljenog srednjeg dijela pjesme, ali nadam se da će ljude dirnuti", kaže redatelj.

Tonija Starešinića je za "Digital Traffic Jam" inspirirao nedavni kolaps najpopularnije društvene mreže, a na pjesmi gostuje i njegov kolega iz Chuia, saksofonist Vojkan Jocić koji je svojim solom savršeno dočarao kaos digitalnog života:

"Srećom je kolaps trajao jako kratko jer ne mogu ni zamisliti posljedice po društvo kad bi se recimo ugasio na tjedan dana. Ljudi danas cijeli svijet promatraju narkomanskom ovisnošću kroz društvene mreže i posljedice posebno po psihu pri dužem lockdownu tog sustava mogu biti pogubne posebno za mlade ljude."

Toni Starešinić je album za Menart objavio digitalno, a uskoro će biti objavljen i na CD-u i to dvostrukom. Naime, uz novi album, na CD-u će biti objavljen i prvi Tonijev solo album „Nesreća" koji je do sada bio dostupn samo digitalno i na vinilu. O novom instrumentalnom albumu Toni kaže kako je nastao kao najnužnija potreba za preživljavanjem duha, uma pa samim time i tijela u pandemiji koronavirusa. Autor svih skladbi je Toni Starešinić.

