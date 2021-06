Toma predstalja svoj novi singl i videospot "Zaboravljeni" iza kojih se krije jedna posebna priča.

Pjesmu "Zaboravljeni" s kojom će Toma nastupati na pozornici ovogodišnjeg 61. Splitskog festivala napisao je još prije 8 godina, ali ističe, tek je sad dovoljno svoj da bi ju podijelio s drugima.

"Pjesma je doslovno i iskreno moj dnevnik. Tekst i melodija koju sam napisao još kao srednjoškolac direktno iz najdubljih osjećaja, nikako do sada nisu dobili svoj trenutak za uši i oči šire mase. No smatram da sam sada dovoljno stasao i postao 'svoj' da bez ikakvog suzdržavanja svima pokažem svoje osjećaje. Ovo je moja prva autorska pjesma koju objavljujem, ujedno i prva balada i prirodno osjećam odgovornost prema svima da ju dam iskreno, u potpunosti i bez suzdržavanja. Smatram da jedino tako pjesma ide direktno u tuđa srca. A to mi je cilj. Želim da pjesma postane svačija melodija za nova poglavlja i životna iskustva. Svatko je, pa tako i ja, u životu bio vezan za prošlost. No vrijeme je, kako i pjesma kaže, da neke stvari ostavimo gdje im je i mjesto- u prošlosti te se okrenemo budućnosti", izjavio je Toma.

Svoj producentski obol i iskustvo pjesmi su dali Andreas Bjorkman, Johnas Ekdahl i Antun Devčić koji ujedno potpisuju i aranžman pjesme. Andreas Björkman, producent Tomine pjesme "Zaboravljeni" novi je gitarist glazbenog autorskog projekta "Mamma mia" iza kojeg stoji osnivač grupe ABBA Björn Kristian Ulvaeus.

No da stvar bude još bolja, Jonas Ekdahl, također producent pjesme, zadnjim albumom svoje grupe Evergray pokorio je američku Billboard ljestvicu. Tako da zaista možemo reći kako je ova pjesma kojom se ToMa predstavlja na Splitskom festivalu djelo ruku svjetskih glazbenika.

Videospot za pjesmu koji je upravo snimljen je nešto drugačije od onoga što smo navikli.

"Bez filtera, bez uljepšavanja, bez glume i zakulisnih radnji. Samo pjesma, izvedba i emocija. Na ništa drugo ne bih pristao kad je ova pjesma u pitanju i želim da svatko tko pogleda spot dobije sirovu emociju koju na kraju sam sebi može uzeti na način na koji im odgovara“, izjavio je Toma.

Spot koji Toma opisuje kao sirovu emociju pjesme režirali su Dino Nikšić i Ivan Zadro. No, kadrove su oživjeli vrsni glazbenici benda Zgroove uz pomoć Anđele Lijović i Janka Frankovića koji su odsvirali najemotivnije note ove pjesme. Spot je lociran u zelenoj oazi Zagrebačkog Zoološkog vrta. No, boju, šarm i emociju setu dala je ekipa koja se krije iza Cvijeta Kreative koji su svakom laticom cvijeća i lampicom ispričale priču pjesme "Zaboravljeni".