Kada se održi najiščekivaniji casting s najviše prijavljenih modela, to znači samo jedno – uskoro se bliži Bipa FASHION.HR. Najpoznatiji modni dizajneri, čije ćemo kolekcije za sljedeću sezonu imati prilike vidjeti od 19. do 27. listopada u Paviljonu 8 Zagrebačkog Velesajma te Studentskom centru u sklopu najvećeg tjedna mode, izabrali su modele za nadolazeće revije i najavili vrlo uzbudljive modne večeri do kojih je ostalo manje od mjesec dana.

U subotu, u Hypo centru održan je casting za izbor modela koji će prošetati pistom i postati dio najveće modne manifestacije u regiji. Popularni hrvatski dizajneri tako su među rekordnim brojem prijavljenih mladića i djevojaka izabrali svoje favorite. Poznatim imenima iz svijeta manekenstva i licima koja su već godinama viđena na pisti Bipa FASHION.HR-a, pridružila su se i brojna nova lica, koja su oduševila dizajnere.

Program Bipa FASHION.HR-a započinje revijama u Studentskom centru 19. listopada, a nastavlja se revijama u paviljonu 8 Zagrebačkog velesajma do 27. listopada, a publici koja svake sezone željno iščekuje najveći modni događaj u regiji predstavit će se Ivica Skoko, Robert Sever, Ivica Klarić, I-GLE, Branka Donassy, Marina Design, BiteMyStyle by Zoran Aragović, KLISAB, Ana Maria Ricov, Morana Krklec, Unaesthetik, Jelena Holec, Mateyaneira, Twins i Staša Design.