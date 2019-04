Američki elektronički kolektiv Thievery Corporation stiže na OTP World pozornicu ovogodišnjeg INmusic festivala!

Thievery Corporation osnovani su prije više od 20 godina, a od samih početaka imaju vlastitu diskografsku kuću te su prodali nekoliko milijuna albuma diljem svijeta.

Tijekom impresivne karijere surađivali su s brojnim glazbenicima poput Davida Byrnea, Perryja Farrela, The Flaming Lipsa i brojnih drugih, te su nastupali na najpopularnijim svjetskim festivalima poput Coachelle i Lollapalooze.

Thievery Corporation su Rob Garza i Eric Hilton koji su tijekom svog glazbenog putovanja definirali čitav novi žanr elektroničke glazbe. Njihovu glazbu mnogi opisuju kao spoj duba, hip hopa, elektronike, dance glazbe te trip hopa. Kako sami ističu, upravo podrška fanova "tjera" ih da nastave odlaziti na turneje, obzirom da se njihova baza fanova svakoga dana povećava.

Objavili su deset studijskih albuma, a u sklopu promotivne turneje najnovijeg izdanja dolaze i na INmusic festival!



Thievery Corporation pridružuju se impresivnom line-upu na INmusic festivalu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.



INmusic festival držat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine.