Them Moose Rush i KOIKOI nastupit će na ovogodišnjem izdanju INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu.

Nikola Runjevac, Branimir Kuruc i Vedran Marinko Komlen, široj javnosti poznatiji kao glazbeni trojac Them Moose Rush, na krilima hvaljenog trećeg studijskog albuma stižu na pozornicu INmusic festivala #15. Ovi sjajni momci već odavno pripadaju najjačim mladim snagama domaće rock scene, a to mjesto su si osigurali i posljednjim albumom "Dancing Maze" objavljenim 2020. godine.

Them Moose Rush sve su jače ime i na europskoj prog-rock sceni što, uz odlične međunarodne recenzije, dokazuje i činjenica da su nastupali po klubovima i festivalima u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj, te ostvarili zapaženo gostovanje u sklopu Europavox festivala u Clermont Ferrandu.

KOIKOI je četveročlani glazbeni sastav koji je već osvojio pažnju i hvalu regionalnih glazbenih kritičara i publike svojim trans-žanrovskim spojem autohtone glazbene tradicije i suvremenih zapadnih glazbenih trendova koji rezultira pitkim i milozvučnim, ali istovremeno rokerski silovitim i bučnim melodijama, pravim primjerom suvremenog alternativnog popa. Debitantski album "Pozivi u stranu" svjetlo dana je ugledao u lipnju prošle godine, a domaća publika ih je već imala priliku upoznati na prvom izdanju Europavox festivala Zagreb u rujnu 2021. godine.

Nezaustavljivi KOIKOI u međuvremenu su rasprodali veliku dvoranu Doma omladine u Beogradu, postali finalisti HEMI Music Awards te su se našli na prestižnoj IMPALA ‘100 Artists to Watch’ listi u 2022. godini.

Them Moose Rush i KOIKOI već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine.

Nina objavila fotku s Vannom, no jedan je detalj neke zbunio, primjećujete li i vi tu nešto čudno? +27

Tijesni korzet jedva je izdržao njezino poziranje i izvijanje, neki su se pitali i može li disati uopće u tome! +26